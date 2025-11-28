½÷ÀÈÇSASUKE¤Ç¡Ö´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä³Ú¤·¤½¤¦¡×¡¡29ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎÊó¹ð¤Ë³åºÓ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë29ºÐ¤ÎºÍÆ£ÊâÌ´¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï¤Ç24ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖSASUKE¡×¤Î½÷ÀÈÇ¡ÖKUNOICHI 2025½©¡×¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÍÆ£¹À¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤â¤³¤Ê¤¹ºÍÆ£ÊâÌ´¡£¡ÖKUNOICHI 2025½©¡×¤Ç¤Ï3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£Æñ´Ø¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¯¥ê¥Õ¡×¤ÇÍî²¼¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·òÆ®¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªÂè°ì¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Ä¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¼ýÏ¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²óÁÛ¡£¡ÖµîÇ¯¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¼Ì¿¿¤À¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î°ì²óÅ¾È¾¤Ò¤Í¤ê¤Î¶õÃæÀþ¡¢¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È³åºÓ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë