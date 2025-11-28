中国・北京で生まれ育ち、1990年に来日した料理研究家のウー・ウェンさんは、「物事を複雑にせず、シンプルにすることが快適な暮らしの秘訣」と語ります。今回は、ウーさんの著書『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』から一部を抜粋し、ウーさんが実践している日々の工夫や考え方を紹介します。

買い物は毎日少しだけ。冷蔵庫が空っぽだと、「君、何が食べたいの？」とからだに聞くことができるんです。

買い物には毎日行きます。

「忙しくしているのに、よく時間がありますね」と人から言われるけれど、最寄り駅まで歩いて、駅ナカのスーパーでその日に必要なものをほんの少し買ってくるだけだから、20分とか30分程度の所要時間です。

なぜ毎日買い物をしたいかというと、買い物は私の息抜きなんです。

仕事を終えていったん外に買い物に行くことで、頭がようやくリセットできる。仕事モードから家モードに切り替えられる。毎日ちょっとでも外出して、スーパーで旬の野菜を見るだけで気分転換になるのです。

“食材のために”作りたくない

毎日買い物に行くのには理由がもうひとつあって、冷蔵庫に残っている野菜のために料理を作りたくないからです。その日の食事は、その日の自分や家族のからだの状態に合ったものを作りたい。

まとめ買いをしていろんなものが冷蔵庫の中にあると、「かさばるキャベツを先に使わなきゃ」とか「豚肉は今日食べてしまいましょう。そうしないと悪くなる」とか、どうしても“食材のために”料理を作ることになります。同じ理由で、安売りだからといって食品を買うこともしません。



家庭料理は健康を作るもの。健康のためにそのときに食べたいもの、そのときにからだが必要としているものを食べるのが、家のごはんのあるべき姿です。

残り野菜のために献立を決めるのでは、家庭料理の素晴らしさが半減してしまいます。

野菜は“鮮度を買う”もの

だから、私の買い物は毎日少しだけ。その日に使うものか、翌日に使う予定のものしか買いません。

特に野菜は“鮮度を買う”ものだから、まとめ買いはしない。新鮮な野菜を買ってきて、新鮮なうちに食べきってしまうのがいちばんです。

キャベツならキャベツだけを炒める。にんじんだけを和え物にする。レタスだけをスープにする。

私の料理は1種類の野菜をたっぷり食べるレシピが多いから、新鮮なうちに食べきれるし、その野菜のうまみを味わえるし、冷蔵庫の中に野菜がたまらないのです。

ある日の買い物は…

ある日の買い物の例を出すと、夕飯に肉団子を作るとしたら、買ってくるのは鶏のひき肉とキャベツ、翌日使いそうな豆乳や卵。一度に買うのはその程度。

先を見越した買い物は2日が限度です。献立を先の先まで決めることはしません。しないというか、できない。だって自分の体調は予測ができないですから。

うちの冷蔵庫はいつも空っぽです。冷蔵庫に何も入っていないと、自分のからだに聞くことができるんです。「君、何が食べたいの？」って。すると、からだが教えてくれます。

冷蔵庫の中にいろんなものが入っていると、からだの声ではなく、頭で考えて料理を作ることになってしまう。それは本当に自分に必要なものなのか、自分の健康にいい食事なのか。“なんにもない”ことは実はとても重要です。

※本稿は、『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』（大和書房）の一部を再編集したものです。