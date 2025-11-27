この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『シニア必見！LINEのノート機能で大切なトークを見逃さない方法！』と題された最新動画で、IT講師のひらい先生が、LINEのトークが流れてしまって重要なメッセージを見失うという“あるある”の悩みを解決する方法をレクチャーした。動画冒頭、ひらい先生は「やりとりしている相手の方との情報が流れてしまうと、あれ、メッセージどこ行ったっけなーってなるんですよね」と、誰もが経験するLINEの困りごとを丁寧に説明した。特に、旅行の集合時間など大切な情報が「結局あれいつ行くんだっけ」と思い出せなくなる、と日常的な例を交えて視聴者の共感を誘った。

「いろいろメッセージを振り返っても、どこにあったっけなーって探しても分からない」と、多くのシニア層が感じているであろう“トーク迷子”状態をひらい先生は的確に言語化。一方で、「そうなった時に非常に便利な機能があるんですね」と切り出し、LINEのトークルーム右上の三本線からアクセスできる『ノート』機能を紹介した。グループトークでも個人トークでも活用可能で、重要な情報を一目で振り返ることができると強調。「このノートの使い方を知ることで、大事なメッセージを見逃すことがなくなりますよ」と語った。

動画の締めくくりでは、「この機能を使いこなすことでLINEがより便利に使えるようになるので、ぜひ試してみてください」と視聴者へ温かいメッセージを送り、動画を終えた。

LINEアルバム機能で思い出や情報をまとめて管理
LINE Keep機能で個人用ストレージを便利に使う
リマインダー機能で大事な予定を忘れない

