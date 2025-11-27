“ゴムゴムの実”がアイスクリームになって登場 サーティワンと『ONE PIECE』が再コラボ
B‐R サーティワン アイスクリームでは、12月1日から2026年2月28日まで、『オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ』を発売する。
【写真】“ゴムゴムの実”そっくりな「ゴムゴムのフルーツパンチ」
今年4月に初めて実施し、好評だった人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーション。今回新たにコラボ商品が新登する。『ONE PIECE』のメインキャラクター「チョッパー」の誕生日である12月24日に合わせ、好きなフレーバー約3人分を持ち帰りできる「フレッシュパック ミニ」が、スペシャルデザインに。
チョッパーとルフィの2種類のオリジナルデザインは、どちらも麦わらの一味とサーティワンの人気フレーバーがイラストで描かれている。さらに、それぞれここでしか手に入らない限定ステッカー付き。
また、おなじみの悪魔の実“ゴムゴムの実”がアイスクリームになって登場。『ゴムゴムのフルーツパンチ』は、フルーツ風味シャーベットにソーダ風味リボンを合わせ、さらに白いパチパチキャンディが入っている。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
