【Amazon ブラックフライデー】暖房器具やホッカイロ、腹巻など冬に向けて備えておきたい暖かグッズが最大64%オフに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から暖房器具やホッカイロ、腹巻など冬支度グッズをご紹介。お得な機会に揃えておいて、暖かい冬を迎えましょう。

やさしく包まれているような履き心地「まるでこたつソックス」

レディースサイズ

メンズサイズ

適正温度が14時間持続。貼るホッカイロ レギュラーサイズ 30個入

定番ブランド・クモリ（Kumori）のシングルサイズ掛け布団

コードレスのUSB充電式ホットアイマスク

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 5種類の香りお楽しみBOX」

カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感のグンゼの腹巻

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー

充電式の湯たんぽ。もふもふカバー付きの「もふたん」

約250回チンしてくり返し使える「あずきのチカラ 首肩用」

【人気】ふんわり暖かい裏起毛スウェットの上下セット

自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター

冬の定番。デロンギ（DeLonghi）の8〜10畳用オイルヒーター

裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー

ちょうどいい暖かさで着心地も抜群。グンゼのタイツ

フリース素材で暖かい。キッズ用のネックウォーマー

柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー

一時間あたりの電気代は約0.8円。コイズミの電気毛布

こたつと併用も◎ アイリスオーヤマ 1.5畳サイズホットカーペット

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。