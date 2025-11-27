【Amazon ブラックフライデー】暖房器具やホッカイロ、腹巻など冬に向けて備えておきたい暖かグッズが最大64%オフに
やさしく包まれているような履き心地「まるでこたつソックス」
レディースサイズ
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995
1,800円 → 1,457円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
メンズサイズ
[オカモト] 靴下サプリMEN まるでこたつソックス メンズ あったか靴下 ルームソックス 冷え対策 672-991
2,000円 → 1,561円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
適正温度が14時間持続。貼るホッカイロ レギュラーサイズ 30個入
定番ブランド・クモリ（Kumori）のシングルサイズ掛け布団
クモリ(Kumori) 掛け布団 シングル オールシーズン 軽量 洗える 「TEIJIN 抗菌消臭中棉」 秋冬 2.3kg 暖かい ふんわり 柔らかい ほこりが出にくい 保温 通気 掛けふとん 年中使える ホワイト 150X210cm
2,980円 → 2,533円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コードレスのUSB充電式ホットアイマスク
ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA (ネイビー)
3,980円 → 2,980円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
1,635円 → 1,260円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 5種類の香りお楽しみBOX」
カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感のグンゼの腹巻
[グンゼ] 腹巻 愛情腹巻 綿リッチ リブ 男女兼用 H1000 ブラック 日本L (日本サイズL相当)
1,100円 → 713円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー
[グンゼ] インナー Tuche トゥシェ INTIMATE 着るコスメ 綿100% 8分袖 TC4046 レディース ブラック M
1,540円 → 1,105円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
充電式の湯たんぽ。もふもふカバー付きの「もふたん」
【2025年秋モデル】Style+ 湯たんぽ 充電式 電気 蓄熱式 【本体もふんわり起毛素材】 もふもふカバー付き 急速15分蓄熱 mofftan もふたん2 (ブルーグレー)
3,800円 → 2,480円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
約250回チンしてくり返し使える「あずきのチカラ 首肩用」
あずきのチカラ 首肩用 肩こり 約250回 チンしてくり返し使える ピンク 1個 (おまけ付) 小林製薬 【Amazon.co.jp限定】
1,762円 → 1,495円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【人気】ふんわり暖かい裏起毛スウェットの上下セット
[Nutopia] スウェット メンズ 裏起毛 上下セット パジャマ 秋冬 (L/チャコール(上下セット×1点))
2,480円 → 2,098円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト
6,578円 → 4,650円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
冬の定番。デロンギ（DeLonghi）の8〜10畳用オイルヒーター
デロンギ(De'Longhi)オイルヒーター アミカルド RHJ45M0912-SG [ホワイト＋ストーングレイ] ゼロ風暖房 燃料補充不要 安全プラグ [8-10畳]
36,580円 → 23,000円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー
[ヘインズ] あったかインナー 防寒着 厚手インナーハイネックシャツ 長袖 暖かい 綿100% HM4-Q507A メンズ ブラック 日本 L (日本サイズL相当)
1,980円 → 1,188円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ちょうどいい暖かさで着心地も抜群。グンゼのタイツ
[グンゼ] タイツ YG ダブルホットシリーズ 前あき メンズ (NEW)ブラック L
1,760円 → 1,294円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フリース素材で暖かい。キッズ用のネックウォーマー
柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー
[チャンピオン] アウター 長袖 刺繍 スクリプトロゴ ジップフーデッドジャケット ベーシック C3-L615Z-090-XL
9,350円 → 3,353円（64%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一時間あたりの電気代は約0.8円。コイズミの電気毛布
【Amazon.co.jp限定】 コイズミ 電気毛布 敷毛布 130×80cm 丸洗い可 頭寒足熱配線 ダニ退治 無段階温度調節 節電 省エネ KDS-40242
3,980円 → 2,780円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
こたつと併用も◎ アイリスオーヤマ 1.5畳サイズホットカーペット
アイリスオーヤマ ホットカーペット 1.5畳 本体 180×126cm 5段階温度調節 自動電源オフ6h 電気カーペット 電気マット ホットマット ダニ退治 こたつ併用可 足元 暖房 IHC-15-H グレー
7,979円 → 5,930円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
あずきのチカラ 目もと用 100%あずきの天然蒸気で目もとを温める アイマスクタイプ ピンク 約250回 チンしてくり返し使える 1個 (おまけ付) 小林製薬 【Amazon.co.jp限定】
998円 → 838円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アイリスオーヤマ 電気ストーブ ヒーター 暖房器具 電気 足元 小型 省エネ 脱衣所 転倒時電源OFF 400W/800W 2段階切替 軽量 EHT-800W ホワイト
3,544円 → 2,610円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ 938-994 レディース 【就寝時専用タイプ】 グレー 22.0-25.0 cm
3,182円 → 2,549円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー メンズ 978-994
3,960円 → 3,507円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Mountain Light Jacket ケルプタン L
40,000円 → 28,600円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
