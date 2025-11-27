【Amazon ブラックフライデー】暖房器具やホッカイロ、腹巻など冬に向けて備えておきたい暖かグッズが最大64%オフに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から暖房器具やホッカイロ、腹巻など冬支度グッズをご紹介。お得な機会に揃えておいて、暖かい冬を迎えましょう。

やさしく包まれているような履き心地「まるでこたつソックス」


レディースサイズ


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

メンズサイズ


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリMEN まるでこたつソックス メンズ あったか靴下 ルームソックス 冷え対策 672-991

2,000円 → 1,561円（22%オフ）

適正温度が14時間持続。貼るホッカイロ レギュラーサイズ 30個入


ホッカイロ

ホッカイロ 貼る レギュラー 30個入

725円 → 615円（15%オフ）

定番ブランド・クモリ（Kumori）のシングルサイズ掛け布団


クモリ(Kumori)

クモリ(Kumori) 掛け布団 シングル オールシーズン 軽量 洗える 「TEIJIN 抗菌消臭中棉」 秋冬 2.3kg 暖かい ふんわり 柔らかい ほこりが出にくい 保温 通気 掛けふとん 年中使える ホワイト 150X210cm

2,980円 → 2,533円（15%オフ）

コードレスのUSB充電式ホットアイマスク


Salua

ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA (ネイビー)

3,980円 → 2,980円（25%オフ）

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入


めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

1,635円 → 1,260円（23%オフ）

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 5種類の香りお楽しみBOX」


バブ

バブ 5種類の香りお楽しみBOX 王道セレクト 入浴剤 60錠 [医薬部外品]

2,728円 → 2,249円（18%オフ）

カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感のグンゼの腹巻


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] 腹巻 愛情腹巻 綿リッチ リブ 男女兼用 H1000 ブラック 日本L (日本サイズL相当)

1,100円 → 713円（35%オフ）

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] インナー Tuche トゥシェ INTIMATE 着るコスメ 綿100% 8分袖 TC4046 レディース ブラック M

1,540円 → 1,105円（28%オフ）

充電式の湯たんぽ。もふもふカバー付きの「もふたん」


Style+

【2025年秋モデル】Style+ 湯たんぽ 充電式 電気 蓄熱式 【本体もふんわり起毛素材】 もふもふカバー付き 急速15分蓄熱 mofftan もふたん2 (ブルーグレー)

3,800円 → 2,480円（35%オフ）

約250回チンしてくり返し使える「あずきのチカラ 首肩用」


あずきのチカラ

あずきのチカラ 首肩用 肩こり 約250回 チンしてくり返し使える ピンク 1個 (おまけ付) 小林製薬 【Amazon.co.jp限定】

1,762円 → 1,495円（15%オフ）

【人気】ふんわり暖かい裏起毛スウェットの上下セット


Nutopia

[Nutopia] スウェット メンズ 裏起毛 上下セット パジャマ 秋冬 (L/チャコール(上下セット×1点))

2,480円 → 2,098円（15%オフ）

自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト

6,578円 → 4,650円（29%オフ）

冬の定番。デロンギ（DeLonghi）の8〜10畳用オイルヒーター


De'Longhi(デロンギ)

デロンギ(De'Longhi)オイルヒーター アミカルド RHJ45M0912-SG [ホワイト＋ストーングレイ] ゼロ風暖房 燃料補充不要 安全プラグ [8-10畳]

36,580円 → 23,000円（37%オフ）

裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー


Hanes

[ヘインズ] あったかインナー 防寒着 厚手インナーハイネックシャツ 長袖 暖かい 綿100% HM4-Q507A メンズ ブラック 日本 L (日本サイズL相当)

1,980円 → 1,188円（40%オフ）

ちょうどいい暖かさで着心地も抜群。グンゼのタイツ


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] タイツ YG ダブルホットシリーズ 前あき メンズ (NEW)ブラック L

1,760円 → 1,294円（26%オフ）

フリース素材で暖かい。キッズ用のネックウォーマー


PUMA(プーマ)

PUMA ネックウォーマー Jr._05477401_

2,200円 → 1,432円（35%オフ）

柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー


Champion

[チャンピオン] アウター 長袖 刺繍 スクリプトロゴ ジップフーデッドジャケット ベーシック C3-L615Z-090-XL

9,350円 → 3,353円（64%オフ）

一時間あたりの電気代は約0.8円。コイズミの電気毛布


コイズミ(Koizumi)

【Amazon.co.jp限定】 コイズミ 電気毛布 敷毛布 130×80cm 丸洗い可 頭寒足熱配線 ダニ退治 無段階温度調節 節電 省エネ KDS-40242

3,980円 → 2,780円（30%オフ）

こたつと併用も◎ アイリスオーヤマ 1.5畳サイズホットカーペット


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ ホットカーペット 1.5畳 本体 180×126cm 5段階温度調節 自動電源オフ6h 電気カーペット 電気マット ホットマット ダニ退治 こたつ併用可 足元 暖房 IHC-15-H グレー

7,979円 → 5,930円（26%オフ）

その他のおすすめ商品


あずきのチカラ

あずきのチカラ 目もと用 100%あずきの天然蒸気で目もとを温める アイマスクタイプ ピンク 約250回 チンしてくり返し使える 1個 (おまけ付) 小林製薬 【Amazon.co.jp限定】

998円 → 838円（16%オフ）

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 電気ストーブ ヒーター 暖房器具 電気 足元 小型 省エネ 脱衣所 転倒時電源OFF 400W/800W 2段階切替 軽量 EHT-800W ホワイト

3,544円 → 2,610円（26%オフ）

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ 938-994 レディース 【就寝時専用タイプ】 グレー 22.0-25.0 cm

3,182円 → 2,549円（20%オフ）

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー メンズ 978-994

3,960円 → 3,507円（11%オフ）

THE NORTH FACE

THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Mountain Light Jacket ケルプタン L

40,000円 → 28,600円（28%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

