「今日スーパー行ったら半玉レタスに1個ずつミニトマト入れて売られてたんやけど、どんな意図があるかわかる方居ます…？不思議で仕方ない、なぜなの」



【写真】レタス半玉と一緒にパッキングされていたのは…

スーパーの野菜売場で、奇妙な光景を目の当たりにした投稿主のyoshimiさん（@_yoshimi3_）。



スレッズに投稿された画像に写るのは、どこのスーパーでも売っている一般的なレタスなのですが……よく見ると真ん中にちょこんとミニトマトがひと粒、一緒にラップで結束されているではありませんか！



これを見つけたyoshimiさんは、「何これ！？という感じでした！たくさん並んでいて可愛かったので、思わず写真を撮りました」とのことです。



この投稿は注目され、コメント欄も大盛り上がり！



「わざわざプチトマトひとパック買わなくても、サラダの彩りになるよ！って言う有り難い心意気かな」

「プチトマト、なにげに1個だけほしいときあるんよな 笑」



このような、毎日料理をしている方の目線から……



「これはパーマンのコピーロボットの鼻だね！ポチッと押したら、押した人はレタスになっちゃうね」

「風の谷のナウシカのオウム飯を作ってということでは！？確かレタスの玉にミニトマトのせてましたよ」



このような、ユーモアあふれる提案も！さらには……



「1個じゃ足らないでしょう？プチトマト買わすための戦略です 」

「販売促進効果狙いかな。レタスとミニトマトはサラダの王道と言うくらい定番商品だからレタスを買う時にミニトマトを思い出してもらう狙い」

「私が経営者なら、例えばミニトマトの仕入れを間違えて多く入れすぎたとして、今日廃棄しなきゃいけないトマトを小分けにして1個ずつ付ける。その変わり、レタスの値段を10円くらい上げる」



思わず「そういう意図だったの〜！？」と膝を叩いてしまうコメントもありました。



気になることは、スーパーに問い合わせるが一番！

実はこの投稿には続きがあり、気になったyoshimiさんはスーパーへ直撃！なんと、気になって電話で質問されたそうです。



「理由が気になりすぎてお店の方に今日聞いてみましたよ！！

なんと、『彩りのため』だそうです！！！

『緑だけだと寂しいから一緒に入れてるんですー』とおっしゃってました！

まさかの彩りだったとは！！

頂いたコメントでも正解されてた方多かった」



なんと、売場での見栄えを意識したパッキングだったということです。この回答には、アパレル業に従事されているyoshimiさんも、驚きそして納得されたそう。



献立に悩む人の目に留まれば、このまま、彩のいいサラダを連想させるなど、思いつきのきっかけにもなりそうですね！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・かわた まい）