衝撃の天心敗北は「当然の結果」　神童を翻弄した井上拓真の巧者ぶりに米老舗誌が感嘆「意のままに射程圏を操った」

手に汗握る攻防で天心を翻弄した拓真(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

引退を覚悟した男の世界王者としての再起、そして神童の敗北――。一つのリングで起きた二つのドラマは、“ボクシングの本場”でも小さくない関心を集めた。

日本でも話題となったのは、11月24日にトヨタアリーナ東京で行われたボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦だ。

【写真】天心、散る 井上拓真の執念が勝った激闘をチェック

この一戦で、昨年10月に堤聖也（角海老宝石）に判定負けを喫し、WBA王座を失ってから1年1か月ぶりの再起となった同級2位の井上拓真（大橋）は、同級1位の那須川天心（帝拳）に3-0で判定勝ち。キャリア8戦目で初の世界戦に挑んだ神童に、キックボクシング時代を含めて55戦目にして初の黒星をつけた。

ボクサーとして一日の長がある拓真は、相手に合わせた適応力の高さを披露。出鼻こそ良かったものの、4回を過ぎてから近距離戦に持ち込まれた天心に「ちょっとした『どうしよう』みたい気持ちがあった」と迷いを生じさせ、内容で圧倒した。

ド派手なダウンシーンやKOこそないなれど、両雄が繰り広げた技術の駆け引き。互いに「負けるものか」と意地も見られた世界戦は、米メディアでの評価も上々だ。老舗誌『The Ring Magazine』は「13か月のブランク期間を経て、引退を真剣に考えた元WBA王者・タクマ・イノウエは、テンシン・ナスカワを出し抜く見事な戦いぶりを見せた」とリポート。最終的に大差となった3-0という判定結果について「異論を唱える者は誰もいない。当然の結果と言える」と断言した。