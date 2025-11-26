この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『不動産投資の収益物件一棟目！銀行融資を勝ち取る方法について解説します！』と題した動画で、融資攻略の全体構造を詳述した。木村氏は「2棟目、3棟目を持つ経験者でも、融資の仕組みを完全に理解している方は少ない」と語り、初心者だけでなく既存投資家にも盲点が存在すると強調する。



木村氏が最初に訴えたのは、利益優先の思考への転換である。「家賃年収1000万円でも、返済や管理費、保険などの経費を差し引けば利益がゼロになることもある。返済額が収益を圧迫すれば意味がなく、融資条件が賃貸経営の成否を左右する」と指摘した。



エリア戦略では、初心者の心理的バイアスに警鐘を鳴らす。「都心部は安心感があるが利回りは低い。都心から離れるほど利回りは上がる。金融機関の融資エリアは利回りが出る範囲より狭いため、融資可否を把握していなければ見込み違いになる」と述べた。



融資商品の多様性についても詳述した。アパートローン、不動産担保ローン、事業性ローン、公的ローンなどがあり、金融機関ごとに取扱商品や要件が異なる。「同じ銀行でも支店によって扱う商品が違う。銀行名だけで判断するのは危険だ」と指摘し、どのローン商品で融資が出たのかまで確認する必要があると述べた。



銀行開拓の現実的な難しさにも言及した。「金融機関は平日しか営業していないため、まずは土日営業している不動産会社に相談し、情報収集を積み上げるのが現実的だ。ただし不動産会社も全ての要件を把握しているわけではなく、複数の情報源から確認することが重要だ」とアドバイスした。



銀行が嫌う物件として、入居率の低さ、法的リスク、収支の弱さ、出口戦略の描きにくさを挙げた。「入居率が悪ければ返済原資が確保できないと判断される。再建築不可や違法増築がある物件も融資対象外になりやすい」と述べ、物件選定時の注意点を具体的に示した。



木村氏は「情報を知っているか否かで数百万円、数千万円の差がつく。スクールやコミュニティを活用して効率的に学ぶべきだ」と提言した。融資の仕組みを体系的に理解し利益を最大化する戦略を構築したい投資家にとって、参考となる視点が提示されている。