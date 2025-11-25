80年代名作SFドラマ『ナイトライダー』／名相棒車「ナイト2000」がRC化！
1980年代の名作SFドラマ『ナイトライダー』に登場した「ナイト2000」が、R／Cで登場！ さらに、「R／C ナイトライダー（K.I.T.T.）（K.A.R.R.）」が2025年11月29日（土）に同時発売される。
☆RCとなった『ナイトライダー』の車たちのイメージをチェック！（写真12点）＞＞＞
1980年代にアメリカで放送され、日本でも人気を博した特撮テレビドラマ『ナイトライダー』は、民間の犯罪捜査員マイケル・ナイトが人工知能を搭載した車「ナイト2000」と共にさまざまな事件を解決する物語。
今回そんな「ナイト2000」を再現したラジオコントロールカー「R／C ナイトライダー（K.I.T.T.）」と「R／C ナイトライダー（K.A.R.R.）」が、ハピネットよりリリース決定！
「R／C ナイトライダー（K.I.T.T.）」は、『ナイトライダー』の主人公マイケルの相棒である「K.I.T.T.（キット）」を1／20スケールで再現。
原作同様スタイリッシュな黒いボディの彩色に加えて、最大の特徴でもある流れるように光る赤いスキャナーライトをLEDで表現している。
「R／C ナイトライダー（K.A.R.R.）」はマイケルの相棒である「K.I.T.T.（キット）」のプロトタイプであり、敵として登場する「K.A.R.R.（カール）」を1／20スケールで再現したアイテム。
原作同様スタイリッシュな黒とシルバーのツートンカラー彩色に加えて、最大の特徴でもある流れるように光るアンバー色のスキャナーライトをLEDで再現している。
