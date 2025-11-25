MEGUMI、「あ、あの人老けたね」老化に持論→「ずっとやってます」美容法明かす
タレントのMEGUMI（44）が24日放送のテレビ朝日『MEGUMIママのいるBar』に出演し、「やっておいて良かった」と思う美容法を明かした。
【写真】「全部いい」「うっとり」美スタイル際立つ複数の肩出しドレス姿を披露したMEGUMI
今回はゲストに11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と後藤威尊、お笑いカルテット・ぼる塾のあんりが出演。佐野がこだわりの美容ヘアケア習慣、後藤がストイックな肉体美の秘けつを語った。
佐野はMEGUMIに「昔からやっておいて良かった、みたいな美容ってあったりします？」と質問。それを受けて、MEGUMIは「最近思うのは、人って口から老けるんですよ。目って意外と老けないから。口が老けて、下がって前に出てきて、オランウータンになって『あ、あの人老けたね』っていう印象になるから」と持論を述べ、口元ケアの重要性を指摘した。
続けて「お口の中をちゃんと剥がす。筋膜リリースみたいなの、結構あるんですよ。（口の中をマッサージすると）めちゃくちゃ凝ってて」とし「それをお風呂の中で毎日やると、歌いやすくもたぶんなってくるし、喋りやすくなってくるし、（頬のあたりが）分かりやすく上がるし、リフトアップになる。だから、ストレッチオーラルみたいなやつがあって。それはずっとやってます」と話した。美容法を伝えた。
その内容に佐野は「『口から老ける』って初めて聞きました。でも、今のめっちゃなんか理にかなってるなって思って…」と関心しきりだった。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】「全部いい」「うっとり」美スタイル際立つ複数の肩出しドレス姿を披露したMEGUMI
今回はゲストに11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と後藤威尊、お笑いカルテット・ぼる塾のあんりが出演。佐野がこだわりの美容ヘアケア習慣、後藤がストイックな肉体美の秘けつを語った。
佐野はMEGUMIに「昔からやっておいて良かった、みたいな美容ってあったりします？」と質問。それを受けて、MEGUMIは「最近思うのは、人って口から老けるんですよ。目って意外と老けないから。口が老けて、下がって前に出てきて、オランウータンになって『あ、あの人老けたね』っていう印象になるから」と持論を述べ、口元ケアの重要性を指摘した。
その内容に佐野は「『口から老ける』って初めて聞きました。でも、今のめっちゃなんか理にかなってるなって思って…」と関心しきりだった。
なお、TVerで見逃し配信中。