話題の“個性的な物件”を次々紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が『【銭湯付き賃貸】ボイラー室が帰り道の京町家を内見！』というタイトルで動画を紹介した。ゆっくり不動産さんは、秋の京都・鴨川沿いの景色や紅葉スポットの話題から入りつつ、今回は「銭湯と同じ建物内にある非常にユニークな京町屋の賃貸物件」を内見したと紹介した。



現地に到着したゆっくり不動産さんは「ガチの銭湯やないかい」と昭和レトロなタイル張り外観にまず驚愕。続いて案内されたのは、なんと銭湯の裏に隠されたボイラー室経由の“秘密ルート”だった。「まるでレジスタンスの秘密基地のよう」「ここで合ってるのかなあ」と語りつつ、パイプやメーター、スイッチ群に囲まれたスチームパンクな空間に圧倒されたようだ。「配管群こそ銭湯の心臓部」と強調し、「まるで『千と千尋』の窯じいの部屋に入り込んだような雰囲気」とも例えている。



ボイラー室を抜けると、そこには築年数なりの風情ある京町屋が現れる。「当時と変わらない内装、新品の木の香りではなく、長年の暮らしが染み込んだ柱の艶や、すりガラス越しの光」と、歴史ある空間に感動。1階はちゃぶ台が似合う和室と土間台所、「ここだけ小さな温室」と表現したほど優しい日差しが印象的だ。



2階の和室からは銭湯の煙突が見え、「これで僕もいよいよ銭湯マイスターに近づいてきた」と湯煙ビューを絶賛。また、古き良き昭和のトイレや、生活動線そのものが「日常がアスレチック」「暮らしそのものが銭湯文化」という唯一無二の個性を紹介した。



極め付けは「お風呂がない代わりに、銭湯に無料で入りたい放題という特典付き」。この京町屋の魅力を「銭湯と同居していると言っても過言ではない」「まさに唯一無二の住まい」と絶賛。物件の魅力を総括するように「暮らしそのものが銭湯文化という物件」「ここに住めば、これまでと違ったライフスタイルを発見できるかもしれませんね」と締めくくった。



動画の最後は「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに！」と期待感を持たせながら、本動画が唯一無二の京町屋と銭湯の融合に注目した内容で幕を閉じた。