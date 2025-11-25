俳優木村拓哉（53）が、24日放送のTBS系特番「ウルトラタクシー」（午後9時）に出演。若手時代に「バッチバチだった」俳優を明かした。

木村が運転手となり、乗客を行きたいところまで送り届ける“ドライブバラエティー”。

ゲストのSnow Man目黒蓮（28）と町中華でトーク。木村は、15歳で芸能界入りしたきっかけについて「最初、おのずからではなかった。何これ？っていう入り口」と興味本位で足を踏み入れたと説明。一方で「蜷川（幸雄）さんの舞台を経験させてもらって。拍手してもらうことがこんなすげえことなんだって、初めて線路がガッチャンって変わった感じ。それが17歳」と転機を語った。

また94年放送のフジテレビ系ドラマ「若者のすべて」に出演した時のことを振り返り、「ドラマをやってみませんか？という流れでやってみたら、『役者なのは自分1人だけで、あとはタレントなんで』って」とある俳優から言い放たれたと告白。「今俯瞰（ふかん）で考えると、その発言をしてくれた萩原聖人っていう人には感謝なんだよね。当時はバッチバチだったけど」と同作に主演した萩原の名前を挙げて語った。

木村は「ハア？みたいな感じでやってたから。いやもう、バッチバチだった」と苦笑し「そういう現場を経験して、よりエンジンの回転数が上がった」と厳しい言葉に感謝していた。