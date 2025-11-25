Anthropic¡¢ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×È¯É½¡¢SWE-bench¤Ç½é¤Î80¡óÂæÅþÃ£
ÊÆAnthropic¤Ï11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Claude 4.5¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿äÏÀ¤äÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°À¤Âå¤«¤éÂçÉý¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Áàºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Claude¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡ÖOpus¡×¡¢ÃÎÇ½¤ÈÂ®ÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¡ÖSonnet¡×¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹âÂ®¤Ê¡ÖHaiku¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë9·î¤Ë¡ÖClaude Sonnet 4.5¡×¡¢10·î¤Ë¡ÖClaude Haiku 4.5¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Opus 4.5¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆClaude 4.5¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
Opus 4.5¤Ï¡¢¼çÍ×¤ÊAI¸þ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇSonnet 4.5¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Claude¤Ï³«È¯»Ù±ç¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Google¤¬11·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 3 Pro¡×¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¡ÖSWE-Bench Verified¡×¤Ç¤ÏSonnet 4.5¤ò¾å²ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Opus 4.5¤Ï80.9¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Sonnet 4.5¡Ê77.2%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢½é¤Î80¡óÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Î§Åª¤ÊÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¹Ò¶õ·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÜµÒÂÐ±þ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¡×¤Ç½èÍý¤ò½ª¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Opus 4.5¤Ï¡ÖºÂÀÊ¥¯¥é¥¹¤òÀè¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥é¥¤¥ÈÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÄêÆâ¤ÎÂåÂØºö¤òÄó¼¨¤·¡¢½ÀÆð¤Ê¿äÏÀÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÏÀ¸úÎ¨¤â¸þ¾å¤·¡¢ÌäÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê¥È¡¼¥¯¥ó¿ô¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¡£³«È¯¼Ô¤Ï¿äÏÀ¤Î¿¼¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Èeffort¡É¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀºÅÙ¤È½èÍýÂ®ÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¡ÖHigh¡×ÀßÄê¤ÇOpus 4.5¤Ï¡¢Sonnet 4.5¤è¤ê48¡ó¾¯¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¥ó¿ô¤Ç4.3%¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡ÖMedium¡×ÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢Sonnet 4.5¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¥ó¾ÃÈñÎÌ¤ò76%ºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Anthropic¤ÎÆâÉôÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÉý¹¤¯Â¬Äê¤¹¤ë¡Ö·üÇ°¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¡×»ØÉ¸¤ÇÂ¾¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¹â¤¤·øÏ´À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤Ê°ÍÍê¤ËAI¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤È¡¢AI¤¬¼«Î§Åª¤ËË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤ÎÁÐÊý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Claude Opus 4.5¤Ï24Æü¤è¤ê¡¢WebÈÇClaude¤ª¤è¤ÓClaude¥¢¥×¥ê¡¢Claude Code¡¢Claude API¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Claude¤ª¤è¤ÓClaude Code¤Ë¤ª¤±¤ëOpus¸ÇÍ¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¡¢Max¤ª¤è¤ÓTeam Premium¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¡£Opus 4.5¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆü¾ï¶ÈÌ³¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Claude¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÊ£¿ô¥¿¥Ö¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÁàºî¤Ç¤¤ë¡ÖClaude for Chrome¡×¤¬Max¥×¥é¥ó¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖClaude for Excel¡×¤Î¥Ù¡¼¥¿Äó¶¡ÈÏ°Ï¤âMax¡¢Team¡¢Enterprise¤Ø³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£Claude¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È°µ½Ìµ»½Ñ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ç¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
