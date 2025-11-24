米ポッドキャスト番組に出演

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が放った衝撃弾に今もなお賛辞が寄せられている。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズ相手に放った場外弾。今季限りで引退した通算223勝左腕のクレイトン・カーショー氏が米ポッドキャスト番組に出演し、「見たことがない」と呆れるように絶賛している。

米ポッドキャスト番組「リテラリー！ウィズ・ロブ・ロウ」に出演したカーショー氏。司会のロブ・ロウ氏は「あなたが今まで見た中で最も遠くまで飛んだ打球を打ったのは誰？ ショウヘイが球場外までかっ飛ばしたと思うけど」と大谷が放った超特大弾に言及した。

これに対し、カーショー氏は「あれはすごかった。マジかよって感じさ」と呆れたようにコメント。さらに「左打者があんな打球を打つのは見たことがない」と驚きを語った。

また、打球音の違いについて質問されると「別物さ。ユニコーンと呼ばれるには理由がある」と回答。そして「二刀流でこれほどまでにうまくやる選手がまた現れるのかどうか、私には分からない。ショウヘイが両方をこのようにこなす最後の選手になるかもしれないと思う」と賛辞が止まらなかった。



