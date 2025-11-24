ラ・リーガ 25/26の第13節 ベティスとジローナの試合が、11月24日00:15にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはロドリゴ・リケルメ（MF）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ジローナのブライアン・ジル（MF）のアシストからブラディスラフ・バナト（FW）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から3人が交代。ロドリゴ・リケルメ（MF）、ジオバニ・ロセルソ（MF）、エクトル・ベジェリン（DF）に代わりアブデ・エザルズリ（FW）、ソフィアン・アムラバト（MF）、アイトール・ルイバル（FW）がピッチに入る。

60分、ベティスが選手交代を行う。パブロ・フォルナルス（MF）からイスコ（MF）に交代した。

66分、ジローナは同時に2人を交代。ビクトル・ツィガンコフ（FW）、ブライアン・ジル（MF）に代わりジョエル・ロカ（FW）、ヤセル・アスプリージャ（FW）がピッチに入る。

75分ベティスが同点に追いつく。イスコ（MF）のアシストからディエゴ・ゴメス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

76分、ベティスが選手交代を行う。マルク・ロカ（MF）からネルソン・デオッサ（MF）に交代した。

82分、ジローナは同時に2人を交代。アゼディン・ウナヒ（MF）、ブラディスラフ・バナト（FW）に代わりアベル・ルイス（FW）、クリスティアン・ストゥアーニ（FW）がピッチに入る。

90+1分にベティスのアントニ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベティスは33分にマルク・バルトラ（DF）、83分にネルソン・デオッサ（MF）、88分にクチョ・エルナンデス（FW）に、またジローナは12分にビトール・レイス（DF）、79分にウーゴ・リンコン（DF）、80分にアゼディン・ウナヒ（MF）、88分にパウロ・ガッサニーガ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 02:20:18 更新