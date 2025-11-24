【MAFEX SOFIA】 2026年4月 発売予定 参考小売価格：16,500円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX SOFIA」を2026年4月に発売する。参考小売価格は16,500円。

映画「John Wick: Chapter 3 - Parabellum」より「SOFIA」が、美しいフォルムと抜群の可動域を両立したアクションフィギュア「MAFEX」で登場。劇中で使用した各種銃器パーツ/武装した愛犬のフィギュア2頭、可動式フィギュアスタンドが付属する。全高約140mm。

【製品概要】

全高：約140mm

頭部原型製作：島崎恭一

原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO

・劇中で使用した各種銃器パーツ/武装した愛犬のフィギュア2頭付属

・可動式フィギュアスタンド付属

(R), TM & (C) 2025 Lions Gate Entertainment Inc.

and related companies. All Rights Reserved.