ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î¡Ö¹Ö±é¡×Í½Äê¤ËÇÈÌæ¡¡Ë¡³ØÉôÄ¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¶µ¼ø²ñ¤Ï¾µÇ§¤»¤º¡×¡ÖÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÉÔÌû²÷¡×
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡ËË¡³ØÉô¤Î¼ø¶È¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î19Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¿·Ê¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡¢´Ø³ØÂç¤Î¼ø¶È¤Ç¹Ö±é¤Ø¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸½ñÌäÂê¤ä¡Ö2ÇÏÎÏÁªµó¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êºØÆ£ÃÎ»ö¤Î»ñ¼Á¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤éÈãÈ½¤äµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¡£3Æü¸å¤Î22ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎË¡³ØÉôÄ¹¤¬¼«¤é¡ÖÅö³ØÉô¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¡´Ø·èÄê¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤ÆÉÔÌû²÷¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È°ÛÎã¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ¡´Ø·èÄê¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×°ËÀªÅÄÆ»¿Î¶µ¼ø¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤µ¤ó¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ºö¤Î¼ÂÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ø¶È¤Ø¤Î½ÐÀÊ°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤â¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬11·î27Æü¤Î¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¿·Ê¹¤¬X¤ÇÃ»¤¯Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¡¢Âç³ØÂ¦¤Î¸«²ò¤òÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Áû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡³ØÉôÄ¹¤Î°ËÀªÅÄÆ»¿Î¶µ¼ø¤Ï¡¢³ØÀ¸¿·Ê¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë·Á¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖË¡³ØÉôÄ¹¡ÊËÜÊª¡Ë¤Ç¤¹¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç´Ø³Ø¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿»Ý¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Åö³ØÉô¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¡´Ø·èÄê¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁíÌ³¾Ê¤«¤é£³Ç¯Ç¤´ü¤ÇÍè¤¿ÃÏ°èÀ¯ºöÏÀ¤ÎÃ´Åö¶µ¼ø¤Î¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£Êó½·¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»öÁ°ÆÏ½Ð¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¶µ¼ø²ñ¤Î¾µÇ§¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö11/27¹ÖµÁÅöÆü¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¥Ç¥âÂâ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç³ØÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¶µ¼ø¤Î¼«Í³¤Ë¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Ä¤ÄÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È·Á¼°¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êº®Íð¤ò²óÈò¤·ÃÎ»ö¼«¿È¤ä³ØÀ¸¤é¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¶µ¼ø¤«¤é¤Ï¡Ø½¾¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö´ØÀ¾³Ø±¡¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÍ¿ô¤ÎÈþ¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÍ¤¹¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤¹¡£¥Ç¥âÂâ¤äË½ÅÌ¤Ë¤è¤êÄ¹Ç¯¼ê¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î²ÖÁðÌÚ¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤ÆÉÔÌû²÷¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤·¤Ð¤Ââ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢°ËÀªÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£Áè¤¤¤òÂç³Ø¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸©À¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤ë¥Ç¥âÂâ¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·´Ø³ØÀ¸¤¬³§Ë¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç³ØÂ¦¤Î»ö¾ð¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ºØÆ£ÃÎ»öËÜ¿Í¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ç¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ø¶È¤ÏÆ±Âç³ØË¡³ØÉô¤Î¡ÖÃÏ°èÀ¯ºöÏÀ1¡×¤Ç¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÌöÆ°¤¬¹¤¬¤ëÊ¼¸Ë¡¡¡Á¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¡£ÂÐÌÌ300¿Í¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó200¿ÍÄøÅÙ¤Î³ØÀ¸¤¬Ä°¹Ö¤·¡¢¸©À¯¤ËÂÐ¤¹¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÄó¸À¤ä¡¢³ØÀ¸¤ÈºØÆ£ÃÎ»ö¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤¦Í½Äê¡£