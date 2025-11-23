Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë¡ÈË½¸ÀÏ¢È¯¡É¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¤¤¯¤»¤Ë¡×¡¡¥±¥ó¥«·Ý¤ÇÍÆ¼Ï¤Ê¤¤°ì¸À¡ÄËÜ¿Í¶ì¾Ð¤¤
Æ£Ï²¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡Ö¥Þ¥¸¤ÎÄË¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×2ÆüÌÜ¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥±¥ó¥«·Ý¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¥¤¥¸¥ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡DeNA¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¹±Îã¤Î¥±¥ó¥«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ß¤á¤ËÍè¤¿Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¦¤ë¤»¤§¤Ê¤¡¡ª¡×¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ£Ï²¤â´é¤ò²¡¤µ¤¨¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÁêÊý¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇÄÉ¤¤Æ¤¤Á¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¤¤¯¤»¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ£Ï²¤â¡Ö¥Þ¥¸¤ÎÄË¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î2¿Í¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âµåÃÄ¤«¤é¤Ï°ì±þOK¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ê¾å¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë