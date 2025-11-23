º£ÅÄÈþºù¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¡Ö3²¯±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×ÊóÆ»¤Ç¡ÈCM½÷²¦¡É¾ÃÌÇ¡Ä½÷Í¥¶È¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤âÈò¤±¤é¤ì¤º
¡¡º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¡×¤«¤é¡¢Ìó3²¯±ß¤Ë¾å¤ëÊó½·»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò20ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¿·Ä¬¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂ³¤¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿º£²ó¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¡£º£ÅÄËÜ¿Í¤Ï¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤ÌÌäÂê¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤ä¿¹¼·ºÚ¡Ê24¡Ë¤Î¡ÈÆó¤ÎÉñ¤¤¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö19Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿12·î24Æü¸ø³«¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó FIRST LOVE¡Ù¡Ê¾¾ÃÝ¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÅÀÅô¼°¤Ë¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Î·ÙÉôÌò¡¦±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¡¼¤òÁÈ¤àº£ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÌÕÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯½äººÌò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ÊÀ¥¤ÎÎÙ¤ËÅÐÃÅ¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬CM¤À¡£ºÇ¶á¤Î¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21¡Ë¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¹¥±é¤â¼õ¤±¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¾åÈ¾´ü¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î°²ÅÄ¤È¡¢4¼Òº¹¤Î15¼Ò¡£20Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎCM½÷²¦¤ÎºÂ¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î¹â¤¤¹¥´¶ÅÙ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¡¢À¶·é´¶¤¬¡¢º£ÅÄ¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¦ÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ï½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤Î»Å»ö¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤½¤¦¤À¡£Ä«¥É¥é½ªÎ»¸å¤Ëº£ÅÄ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍèÇ¯1·î´ü¤È4·î´ü¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ëº£ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öº£ÅÄ¤Ï13Æü¤Ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼2025¡É¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÍèÇ¯ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥é¥Ö¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¸å½é¤Î½Ð±éºî¤¬ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£19Ç¯1·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯AÁÈ-º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡Ù¤¬´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢º£ÅÄ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯´Ú¹ñ¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ±½¤âÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç°´ê¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦º£ÅÄ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¡£¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
