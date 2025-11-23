¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥»¥ó¥È ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥Ñ¡¼¥¯)
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×
DF 3 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
DF 5 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢
DF 12 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦
DF 21 ¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥Ö¥é¥á¥ó¥È
MF 7 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó
MF 8 ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê
MF 39 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW 11 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
FW 23 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
FW 27 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç
¹µ¤¨
GK 26 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¥Ç¥£
GK 32 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë
DF 4 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó
DF 37 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
MF 28 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯
MF 41 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸¡¼
MF 67 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ê¡¼
FW 20 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬
FW 62 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ë¡¼¥Ö
´ÆÆÄ
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ
DF 3 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹
DF 33 ¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼
MF 14 ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹
MF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð
MF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó
FW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É
FW 10 ¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥
FW 11 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥É¥¯
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º
DF 6 ¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±
DF 21 ¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê
DF 45 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ
MF 4 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹
MF 52 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö
FW 7 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å
FW 26 ¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç
´ÆÆÄ
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×
DF 3 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
DF 5 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢
DF 12 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦
DF 21 ¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥Ö¥é¥á¥ó¥È
MF 7 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó
MF 8 ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê
MF 39 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW 11 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
FW 23 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
¹µ¤¨
GK 26 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¥Ç¥£
GK 32 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë
DF 4 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó
DF 37 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
MF 28 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯
MF 41 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸¡¼
MF 67 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ê¡¼
FW 20 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬
FW 62 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ë¡¼¥Ö
´ÆÆÄ
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ
DF 3 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹
DF 33 ¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼
MF 14 ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹
MF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð
MF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó
FW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É
FW 10 ¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥
FW 11 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥É¥¯
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º
DF 6 ¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±
DF 21 ¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê
DF 45 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ
MF 4 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹
MF 52 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö
FW 7 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å
FW 26 ¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç
´ÆÆÄ
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹