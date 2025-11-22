¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À°¦ÍÑ¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡© HIP-HOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤ÎÁêËÀ¤È¤Ï
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆü¡¹¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ÏºÇÁáÌµ¸Â¤ËÅù¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¿¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«Çº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¥×¥í¡á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï²¿¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤µ¤ó¡£°¦ÍÑ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Â¤¤¥â¥Î¤òÁª¤Ö¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤µ¤ó¡¿9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£·¬Âô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êÂ´¶È¡£1990Ç¯¤«¤é1993Ç¯¤Þ¤ÇHIP-HOP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTONEPAYS¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢1994Ç¯¤Ë¥½¥í¤Ç¡Ö¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¡ÊÅö»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¡Ø¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¢á¡Ù¡Ë¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¸É®¶È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌöÃæ¡£X¡§@kasekicider_OA¡¢Instagram¡§@kasekicider¡¢¸ø¼°HP¡§http://kasekicider.com/
ÆüËÜ¤ÎHIP-HOPóÕÌÀ´ü¡¢ºÇ¤â¥«¥ª¥¹¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿1990Ç¯Âæ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤µ¤ó¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸É®¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤Ï¡© ¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²»³ÚÀ©ºî¤ÎºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡©
¤«¤»¤¤µ¤¤¤À¤¡¡Ê°Ê²¼¡¢¤«¤»¤¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó2¤Ä¤È¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó1¤Ä¡£1ÈÖÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¤Ç¡¢³Î¤«¹ØÆþÅö»þ¤Ï2¡Á3000±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢TOKYO No.1 SOUL SET¤ÎÀîÊÕ¡Ê¥Ò¥í¥·¡Ë¤¯¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤»¤¡¢¤³¤ì°Â¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤è¡¢½½Ê¬¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ü¤¯¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤Û¤«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤âÎÉ¤¤¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¢¥°¦ÍÑÃæ¤Î¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤â2¡¢3000±ßÄø¤Ç¹ØÆþ
¡½¡½¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤«¤»¤¡§»Å»ö¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤ÆÂçÄñ¡¢±Ø¶á¤¯¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤ÐÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¡£¤·¤«¤â·ë¹½¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ²õ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤«¤»¤¡§¤½¤ì¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¥À¥á¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È´¥¤«¤·¤¿¤éÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Á´Á³¡¢Ê¿µ¤¡£¶¯¼Ô¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¶¯¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤«¤»¤¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤º¢¤Ï1¡¢2Ëü±ß¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¥³¡¼¥É¤ò¤É¤³¤«¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÃÇÀþ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¥â¥Î¤¬°ì½Ö¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈËè²ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç°Â¤¯¤Æ¤½¤³¤½¤³²»¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤¢¤È¡¢¼Â¤Ï20Âå¤Îº¢¡¢¥Ê¥à¥³¡Ê¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥Ã¥È³¨¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÅÚÆü¤Ï¥é¥Ã¥×¤ä¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÂà¼Ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¢¥¼«Âð¤Ç¤â¤³¤Î¥´¥¸¥é¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë´Ø·¸¤¬¡©
¤«¤»¤¡§5Ç¯¤¯¤é¤¤¥É¥Ã¥È³¨¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤¹¤´¤¯ÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤PC¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÅöÁ³¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ü¤¯¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥É¥Ã¥È³¨¤¬±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç³ÎÇ§ÍÑ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾å»Ê¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤À¤È¤â¤Ã¤È¿§¤¬Þú¤à¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤À¡¢Á´Á³¿§¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤¬Þú¤ó¤Ç¤Ü¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¡£¤ï¤¶¤È¤Ü¤ä¤±¤µ¤»¤Æ¿§¤òÁý¤ä¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ã¤ÆÂçÂÎ¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Ç¡£¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¸Å¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥Ü¥í¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÅöÁ³¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎÉ¤¤²»¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤º¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇOK¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÅÙ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ã¤Æ¥«¥»¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¯´Ä¶¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤«¹â²»¤¬¥¥Ä¤¤¤Ê¤È¤«Ä´À°¤·¤Æ¡£¤¢¤¨¤Æ¥Ø¥Ü¤¤´Ä¶¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¢£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¼ê¤Î´Ä¶
¡½¡½Ê¹¤¼êÂ¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ä¶¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤«¤»¤¡§¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¡ºà¤Ç¤Ê¤ó¤ÆÄ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ü¤¯¤é¤À¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤·¡£ÎÉ¤¤µ¡ºà¤ÇÄ°¤¯¤È¤½¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¯¤È¤¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê²»¤Ç¤Ü¤¯¤âÄ°¤Â³¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤»¤¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Çº£¤Ç¤â±éÁÕ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ï¿²»¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ÇÀÎ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿·ÉÊ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¤È²¿ÅÙ¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤¥Æ¡¼¥×¤È3¼ïÎàÏ¿²»¤·¤ÆÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÎÉ¤¤²»¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²»¤ò°¤¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤²»¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¬Çã¤¨¤ë¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ÎÉ¤¤²»¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤«¤»¤¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ê¥à¥³»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÏÀí¤Ã¤¿»ÑÀª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀí¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ê¥à¥³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Îºî¶È¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤À¤·¼þ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯Ãæ¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤ÇË»¤·¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é1ÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤«¤»¤¡§¤³¤ì¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤â3000±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢»Å»ö¤ÇÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¥¥½¥Ë¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤«¤»¤¡§²Á³Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¡£Á°¤Ë°ã¤¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ·Á¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¤ó¤Ç¡£
²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢²õ¤ì¤¿¤éÇã¤¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³²õ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤Ï2²óÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£°Â¤¤¥â¥Î¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤«¡¢°Æ³°¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£DJ¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬°Å¤«¤Ã¤¿¤ê¥Ó¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬2Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¹â¤¤¥â¥Î¤À¤È°·¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÇã¤¦¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¤ÓÊý¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤»¤¡§¤Ü¤¯¤È¤«¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¼þ°Ï¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Î¤«¤ËÉáÄÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤È¤«¥¬¥Á¤ÊAV¥á¡¼¥«¡¼¤Î°Â¤¤¥â¥Î¤ò¤Þ¤º¤ÏÇã¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë´¶¤¸¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Î¤«¤Ë¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Î¥¯¥»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤ËÃµ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤»¤¡§¤Ü¤¯¤ÏÀäÂÐÍÀþ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤À¤ÈÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°»È¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍÀþ¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤ÇÉÔÊØ¤µ¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤»¤¡§DJ¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤â»È¤¦¤·¡£»È¤¦¤È¤¤Ï²»¤Ï¾®¤µ¤á¡£ÆÃ¤Ë°ÜÆ°Ãæ¤Ï¼þ¤ê¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤«¤é¼ª¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¾®¤µ¤¤²»¤Ç¤·¤«Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â²Á¤Ê¥â¥Î¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç²»¼Á¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¼ª¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¡£Ì¿¤Ç¤¹¤è¡¢Ì¿¡£Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é²»ÎÌ¤ÏÀäÂÐ¾®¤µ¤á¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é¼ª¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤Ï¤ä¤Ï¤êHIP-HOP¤ä¥é¥Ã¥×¤òÄ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤«¤»¤¡§¤¤¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÄ°¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÀÎ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥¦¥ë¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¶Ê¤È¤«¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢¥Á¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡£ºÇ¶á¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¤¤´¶¤¸¤Î²»³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤Í¡£¼«Ê¬¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤ÏÄ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÉ¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Í¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¿´³Ý¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤«¤»¤¡§¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´³Ý¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ°Æ³°³Ú¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡£Çã¤¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÅ¬Åö¤ËÇã¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¾¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¶Ê¤âÅ¬Åö¤ËÄ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡£ÀÎ¡¢CD¤ä¥ì¥³¡¼¥É»þÂå¤ÏÂçÂÎ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¤«¤é¤³¤ì¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Í¤Ð¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸µ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
