11月22日は「11（いい）22（ふうふ）」という語呂合わせから、「いい夫婦の日」として知られています。ティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供するアイ・エヌ・ジー（東京都渋谷区）が「理想の芸能人夫婦」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年11月1日、高校生の男女を対象にインターネットで行われました。計100人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の賀来賢人さんと俳優の榮倉奈々さん夫婦で、7.3％でした。回答者からは「インスタのストーリーとかでも、お互いを支え合っているのが伝わってくる」（高1女子）、「面白くて大好き」（高2女子）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優の菅田将暉さんと俳優の小松菜奈さん夫婦がランクイン。 10.3％でした。「（2人が共演した）『溺れるナイフ』で好きになって、2人の雰囲気がすごく好き」（高2女子）、「2人にしか出せない独特の空気感がかっこいい」（高1男子）といったコメントがあったということです。

そして、1位は、俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さん夫婦で、12.1％でした。「何年たってもラブラブだから」（高1女子）、「家族・夫婦ともに仲良しで、見ていて幸せそう」（高3女子）などの回答が集まったとのことです。