【徹底比較！】で、結局AmazonブラックフライデーとAmazon初売りどっちがお得？
年末〜年始にかけてAmazonでは大型セールが続きます。特に
■Amazonブラックフライデー
■Amazon初売り
この2つは毎年「どっちが安い？」と比較される代表的なセールです。
■Amazonブラックフライデー vs Amazon初売り
■Amazonブラックフライデー【セール概要】
数々のキャンペーンが実施され、商品の価格とともにポイント付与でもお得感のあるセールです。
■11月最終週〜12月初旬（2025年現在先行セール開催中。本セールは11月24日〜12月1日）
■Amazonブラックフライデー[/B]はAmazon最大級の割引イベント
■家電・ガジェットの年間最安が狙える
■日用品などのカテゴリーもセール価格になる
■Amazon初売り【セール概要】
Amazonの初売りセールは、毎年1月3日頃から「スマイルセール 初売り」として開催されることが多いです。
他のセールと違い、「スマイルセール 初売り」ではコスメやファッションなどお得な「Amazon福袋」が多数登場するのが特徴です。大人気の福袋はセール終了前に売り切れてしまうこともあるので福袋をゲットしたい方は早めにチェックしておくのが吉。福袋の他にも、日用品や食品などのまとめ買いがお買い得になる傾向にあるセールです。
■毎年1月3日前後
■福袋・日用品・食品・まとめ買いが中心
■割引率より“年始特典”が強い
■Amazonブラックフライデーはいつ？／Amazon初売りはいつ？（過去開催日）
■▼過去のAmazonブラックフライデー
■2022年：11月25日〜12月1日＜7日間＞
■2023年：11月24日〜12月1日＜8日間＞
■2024年：11月29日〜12月6日＜8日間＞
■2025年：11月24日〜12月1日＜8日間＞
さらに3日間程度の「先行セール」も近年開催され、2025年は先行セールにさらに先行する「サプライズプレセール」が2日間開催されました。
■▼過去のAmazon初売り
■2024年：1月3日〜1月7日＜5日間＞
■2025年：1月3日〜1月7日＜5日間＞
■2026年（予想）：1/3開始
初売りセールはブラックフライデーに比べるとやや短い期間に設定されます。
■比較ポイント：どっちが“安い”？
■割引率
■Amazonブラックフライデー：年間最安値の商品が多い
■初売りセール：福袋中心で単品割引は控えめ
■商品ジャンル
■Amazonブラックフライデー：家電・ガジェットが最安になるなど特に強いですが、どのジャンルの商品もセール価格に。また、普段セール価格になりにくい最新家電などもセール価格になることがあります。
■初売り：福袋をはじめ、日用品・食品のまとめ買いがお得になっているケースが多いです。
現在開催中のAmazonブラックフライデー2025でAirPods 4が今年最安値に！
▶Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
●￥29,800→【17%OFF】Amazonブラックフライデー2025先行セール価格￥24,800
■結論：より“安く買える”のはAmazonブラックフライデー
総合的に見るとAmazonブラックフライデーの方がお得感あり！
一方、Amazon初売りは、福袋・日用品・食品が狙い目です。
セールと同時に開催される各種キャンペーンも、より規模の大きいブラックフライデーの方が多い傾向にあるようです。
■【まとめ】あなたに向いているセールは？
■家電・ガジェット → ブラックフライデー
■日用品・食品・福袋 → 初売り
■安さ重視 → ブラックフライデー
■いずれも開催時期はほぼ固定 → どちらも早めの準備が吉
また、ブラックフライデーは1年間頑張った自分へのご褒美になるものを探す、新年セールはこれから1年がんばる自分への投資になるものを探す、といった買い方もできそうですね。
■Amazonのセールをよりお得に楽しむための準備
■1. 各種キャンペーンをチェック
Amazonのセールでは恒例のポイントアップキャンペーン、もちろんブラックフライデーや新年セールでも開催されています。エントリー必須なので必ずエントリーしてからセールに臨みましょう！
他にも、Amazonギフトカードの購入で最大700ポイントがもらえるキャンペーンや、コスメを買うとポイントがもらえるキャンペーン、サブスクの無料体験期間増量など、様々なキャンペーンが開催されます。エントリー必須のものも多いので、しっかりとチェックしてエントリー漏れのないように準備しましょう。
■2. 欲しいものをじっくりリストアップ
いざセールがはじまりいろいろと悩んでいる間にセールが終わってしまったということもありますよね。目星をつけていたアイテムにもう一度辿り着けなかったり、優先順位の高いものを買わずにそんなに必要のないものを買ってしまったり…。
そんなことを防ぐためには「欲しいものリスト」の活用がおすすめです。
例えば「絶対買う」「安かったら買う」「あったらいいな」などの優先度の段階ごとにリストを分けておくのも◎
■3. プライム会員になる
Prime Videoや配送特典などが利用できるAmazonプライム会員。
プライム感謝祭やプライムデーといったセール以外はプライム会員でなくても参加OK。でも、ポイントアップキャンペーンの条件になっていたり、プライム会員限定ポイント付与率UPアイテムなども登場するので、プライム会員の方がお得感は得られます。
セール期間だけ無料体験してみるというのもアリですよ。
■【先行セール開催中】ブラックフライデー2025おすすめの商品
さて、今まさにブラックフライデーの先行セール真っ只中です。そこで、おすすめの商品をピックアップしてご紹介したいと思います！
▶Amazon Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール
●￥5980→【60%OFF】Amazonブラックフライデー2025先行セール価格￥2,380
▶ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ 父の日 ギフト プレゼント 極柔
●￥22,800→【17%OFF】Amazonブラックフライデー2025先行セール価格￥18,260
▶Collection Box 癒しのひととき プレシャスケアセット
●￥3,850
d'Albaのヘアパフュームセラムやビオデルマのクレンジングオイルなど7つの通常サイズアイテムに、モルトンブラウンのバス＆シャワージェル、VT Cosmeticsのリードルマスクなど19のトライアルサイズを含む合計26種がぎーっしりのコスメセット。かなりお得です。数量限定なので売り切れ前にお早めに！
▶Collection BOX ベビー用品＆ママケアセレクション
●￥1,650
数量限定2000個。赤ちゃんの必需品やママの体調管理アイテム合計20種類が入ったセット！
▶Collection BOX バイヤー厳選カラダサポートBOX
●￥1,650
C1000 ビタミンレモンコラーゲン&ヒアルロン酸をはじめ健康のためのドリンクやサプリなどが20種入ったセット！
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●￥1,540→【20%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格 ￥1,232
レタスクラブ経由でもセールのたびに爆売れするのがこのイブクイック。セールでまとめ買いしておくという人も。
▶Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
●￥81,500→【40%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥48,500
見えにくいホコリも光で可視化してくれるダイソン！
▶【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中
●参考価格: ￥3,110→【45%OFF】￥1,698 (￥71 / 本)
サントリーの「高密度」強炭酸水！
▶ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml
●￥938→【12%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥823
甘くいい香りと評判のソフランアロマリッチの大容量詰め替え。
▶【軽やか&フルーティーを極めたザ・ボジョレー ヌーヴォー】ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2025 [赤ワイン ライトボディ フランス 750ml]
●￥2,800→【15%OFF】￥2,380
今年のボジョレーヌーヴォーも♪
▶by Amazon 日清オイリオ アマニ油 フレッシュキープボトル 320g
●￥1,545 →【15%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥1,313
不足しがちな必須脂肪酸オメガ3(α-リノレン酸）を摂取できるアマニ油。Amazonと日清オイリオが共同企画♪
▶by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
●￥2,603→【25%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥1,952 (￥81 / 個)
ソフトパックティッシュが24個。我が家はこれを定期便で購入しています。
▶[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ 938-994 レディース ピンク 22.0-25.0 cm
●￥3,182→【20%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥2,549
足が冷えてなかなか寝付けないという方におすすめなのがこのレッグウォーマータイプのまるでこたつシリーズ。
▶【オンライン限定】ティファール スチームアイロン 衣類スチーマー 2WAY 衣類丸ごとリフレッシュ ワンプッシュおまかせスチーム 脱臭 除菌 「スチーム ラフレ」 ハンディアイロン マットブラック DV8076J0
●￥12,601→【17%OFF】Amazonブラックフライデー先行セール価格￥10,500
衣類のシワも菌もニオイもリフレッシュできるスチームアイロン！
テキスト＝mm