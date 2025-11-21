柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働によって、東京電力は収益改善を見込んでいるが、福島第一原発事故の賠償や廃炉費用は巨額で、綱渡りの経営が続くことに変わりはない。

（経済部 久米浩之）

東電ホールディングス（ＨＤ）の２０２５年９月中間連結決算は、最終利益が７１２３億円の赤字だった。福島事故の核燃料（デブリ）取り出し準備費用として９０４１億円の特別損失を計上したためで、中間期で最大の赤字となった。

東電は柏崎刈羽６号機に続き、７号機も２９年度中に再稼働させたい考えだ。火力発電の燃料費を削減できるため、１基の再稼働で１０００億円の収益改善を見込んでいる。

ただ厳しい経営は続く見通しだ。政府は廃炉や賠償、除染など事故処理の費用を総額２３・４兆円と見込んでいる。このうち東電が１７兆円程度を負担し、毎年５０００億円を拠出することになっている。東電は、柏崎刈羽原発の再稼働とコスト削減で利益を積み上げる考えだが、「再稼働頼みではじり貧」（幹部）なのが実情で、抜本的な再建計画の見直しが迫られる可能性がある。

一方で、原発の再稼働が進む電力会社の業績は好調だ。全国最多の７基が稼働している関西電力は、２５年３月期まで２年連続で最終利益が４０００億円を超えた。４基が再稼働した九州電力も２５年３月期の最終利益が１２８７億円と過去２番目の水準だった。

柏崎刈羽原発と同型の原子炉が多い東日本では再稼働が遅れており、「西高東低」は顕著だ。電気料金にも表れており、東日本の電気料金は西日本と比べて相対的に高い。東電の標準的な電気料金は、関西電や九州電より１割超も上回っている。

東電は、柏崎刈羽原発の再稼働を前提として現在の電気料金を設定しており、再稼働しても当面は値下げしない方針だ。ただ、柏崎刈羽原発の再稼働を契機に、東日本でも再稼働が加速すれば、東西の料金格差が縮小する可能性がある。