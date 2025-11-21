ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
今年6月にリニューアルオープンし、国内最大級の規模へと生まれ変わったルイ·ヴィトン 松屋銀座店の1階に、ビューティー·コレクション｢ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン｣を取扱うエリアが登場。本コレクションの取扱いは、国内では表参道店、銀座並木通り店、阪急梅田店 2Fに続き、4店舗目となる。
■旅の真髄(こころ)と創造性、そしてサヴォアフェール(匠の技)をテーマに
旅の真髄(こころ)と創造性、そしてサヴォアフェール(匠の技)をテーマに、メゾンのビジョンをさらに押し広げる本コレクションは、アートピースのように美しいケースに収められた魅惑的なアイテムが揃う。
世界的なメイクアップアーティストでもある、ルイ·ヴィトンのコスメティック·クリエイティブ·ディレクター パット·マクグラスが手掛けるリップスティック55色、リップバーム10色、アイシャドウ8種は、鮮やかな発色と多彩なカラーが特徴。あらゆる肌色を美しく引き立て、無限の可能性を秘めた個性を引き出す。
『メゾンの伝統と革新が息づく空間にて、ラグジュアリービューティーの新次元を切り拓く｢ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン｣の世界観をお楽しみください。』
＜店舗情報＞
ルイ·ヴィトン 松屋銀座店
東京都中央区銀座 3-6-1
月-土 11:00-20:00(日曜は19 :30 まで)
T 0120 24 4114(ルイ·ヴィトン クライアントサービス)
取扱製品：トラベルラゲージ、レザーグッズ、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ホーム·コレクション、フレグランス、ビューティー、ウォッチ＆ファインジュエリーなど
*ウォッチ＆ファインジュエリーは松屋銀座店 1F にサロンもございます。
PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON
■ルイ·ヴィトン 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」
■旅の真髄(こころ)と創造性、そしてサヴォアフェール(匠の技)をテーマに
旅の真髄(こころ)と創造性、そしてサヴォアフェール(匠の技)をテーマに、メゾンのビジョンをさらに押し広げる本コレクションは、アートピースのように美しいケースに収められた魅惑的なアイテムが揃う。
世界的なメイクアップアーティストでもある、ルイ·ヴィトンのコスメティック·クリエイティブ·ディレクター パット·マクグラスが手掛けるリップスティック55色、リップバーム10色、アイシャドウ8種は、鮮やかな発色と多彩なカラーが特徴。あらゆる肌色を美しく引き立て、無限の可能性を秘めた個性を引き出す。
『メゾンの伝統と革新が息づく空間にて、ラグジュアリービューティーの新次元を切り拓く｢ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン｣の世界観をお楽しみください。』
＜店舗情報＞
ルイ·ヴィトン 松屋銀座店
東京都中央区銀座 3-6-1
月-土 11:00-20:00(日曜は19 :30 まで)
T 0120 24 4114(ルイ·ヴィトン クライアントサービス)
取扱製品：トラベルラゲージ、レザーグッズ、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ホーム·コレクション、フレグランス、ビューティー、ウォッチ＆ファインジュエリーなど
*ウォッチ＆ファインジュエリーは松屋銀座店 1F にサロンもございます。
PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON
■ルイ·ヴィトン 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」