限定パーティーフード＆ドリンクを徹底紹介！香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」

香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」を開催中！

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されています☆

今回は、限定フード＆ドリンクをまとめて徹底紹介します。

香港ディズニーランドでは、パーク開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」を開催中！

このアニバーサリー期間中、フォトジェニックなだけじゃない、味も見た目も大満足な限定パーティーメニューがパークやホテルでたくさん登場！

キャラクターモチーフのスイーツやお友達とみんなで楽しめるパーティーメニューまで絶対試したいものばかりです☆

ミッキー＆フレンズ ジャイアント・アイスクリーム・サンデー

価格：HKD688（マジック・アクセス・メンバー特別価格：HKD588）

提供店舗：メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

4〜6人でシェアできる、まさにパーティーの主役のジャイアントパフェ！

色とりどりのデコレーションと、綿菓子やパンナコッタ、チーズケーキまで層になった夢のような構成です。

豊富なアイスクリームフレーバーが楽しめるのも嬉しいポイント。

家族やお友達と、20周年を祝う最高のデザート体験を満喫できます☆

20周年パーティー・シャンパン・フルート

提供店舗：メインストリート・コーナー・カフェ、エクスプローラーズ・クラブ・レストラン、スターライナー・ダイナー、コメット・カフェ、クロパンズ・フェスティバル・オブ・フーズ、ロイヤル・バンケット・ホール、リバービュー・カフェ

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬（※在庫がなくなり次第終了）

20周年デザインで、パークでの特別な思い出作りにぴったりの20周年パーティーシャンパンフルート。

シャンパングラスはお土産にお持ち帰りいただけます。

モエ・エ・シャンドン付きのオプションは、大人ならではの贅沢なひとときを演出してくれます。

パーティー・ストロベリー＆チョコレート・カップケーキ

価格：HKD58

提供店舗：メインストリート・マーケット、NRGポッド、スモールワールド・アイスクリーム、ファンタジーランドのアウトドア・ベンダー・カート、ジェシーズ・スナック・ラウンドアップ、ラッキー・ナゲット・サルーン

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

ストロベリーとチョコレートの組み合わせが絶妙な定番の美味しさ。

パーク内の様々な場所で購入できるので、小腹が空いた時や、ちょっとした休憩に気軽に立ち寄って楽しめます☆

グリッツ＆グラマー・コットンキャンディ

価格：HKD65

提供店舗：スタジアム・ベンディングカート、ポップコーンカート、アウトドア・ベンディングカート

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

20周年ポップコーンスクープ

価格：HKD45

提供店舗：ポップコーンカート

ミッキー＆フレンズ キャラメル＆バナナ味ポップコーン

提供期間：2025年6月28日〜2025年12月31日

パーク内の全ポップコーンカートで提供される20周年限定ポップコーン。

新しい2層構造のデザインが特徴。

ドライフルーツが入っていて食感も楽しめます。

パーク散策のお供に、限定ポップコーンはおすすめのメニューです☆

ダッフィー＆フレンズ パーティー・ポップコーン・バケット

価格：HKD280

提供店舗：ポップコーン・カート、メインストリート・マーケット

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬※在庫がなくなり次第終了

上部にライトが付いていて、「ダッフィー」のクリップも付属しているポップコーンバケット。

折りたたみ可能で持ち運びにも便利なので、パークを訪れた記念に、かわいらしい「ダッフィー＆フレンズ」のバケットはおすすめ！

パーティー気分を満喫できます。

ミッキー＆フレンズ パーティー・タンブラー

価格：HKD120

提供店舗：アウトドア・ベンディング・カート

提供期間：2025年6月28日〜2025年12月31日※在庫がなくなり次第終了

「ミッキー＆フレンズ」がデザインされたパーティー仕様のタンブラー。

ドリンク1本付きです。

お気に入りのボトルドリンクを入れて、パーク散策をより楽しく、エコフレンドリーに過ごすことができます。

暗いところでは、光るギミック付き。

実用的なだけでなく、コレクターアイテムとしてもおすすめです☆

ダッフィー＆フレンズ フィエスタ・ドーナツ

価格：各HKD55

提供店舗：メインストリート・ベーカリー

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

「ダッフィー＆フレンズ」がテーマのかわいらしいドーナツ。

見た目も華やかで、思わず写真を撮りたくなるメニューです☆

クリスピー・クリーム・パフ

価格：2個でHKD60

提供店舗：メインストリート・ベーカリー

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

サクサクの食感が楽しいクリスピーなクリームパフ。

食べ比べもおすすめです！

ダッフィー キャラメル・ミルフィーユ

価格：HKD68

提供店舗：メインストリート・ベーカリー

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

「ダッフィー」がデザインされた、キャラメル味のミルフィーユ。

見た目もかわいいパッケージ入りです。

ステラ・ルー タロイモ・ミルフィーユ

価格：HKD68

提供店舗：メインストリート・ベーカリー

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

「ステラ・ルー」がテーマのタロイモ味のミルフィーユ。

優しい甘さが特徴です。

ダッフィー＆フレンズ ソーダ

価格：各HKD68

提供店舗：メインストリート・ベーカリー

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

「クッキー・アン」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「リーナ・ベル」をイメージした、カラフルで爽やかなソーダドリンク。

それぞれのキャラクターに合わせたフレーバーで、選ぶのも楽しい☆

ロイヤル・パーティー・ファミリー・フィースト

価格：HKD588（マジック・アクセス・メンバー特別価格：HKD538）

提供店舗：ロイヤル・バンケット・ホール

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

ご家族やお友達同士などで楽しめる豪華なファミリーフィースト！

ジューシーなローストチキンとBBQポークリブは、ボリューム満点で20周年の思い出に残る豪華な食事が楽しめます。

パークでの特別な一日を、みんなで美味しい料理を囲んで締めくくるのに最適なメニューです。

20周年「中華美食」ディナーメニュー（香港ディズニーランド・ホテル内）

価格：HKD638

提供店舗：クリスタル・ロータス（香港ディズニーランド・ホテル内）

提供期間：2025年6月28日〜2026年1月3日

数々の受賞歴を持つ本格的な料理の数々が楽しめる20周年ならではの特別な中華コース。

金魚の形をした餃子や、「プーさん」をモチーフにしたデザートなど、ディズニーらしさも満載☆

特別な夜に、家族や友人と本格中華を囲んで、20周年を盛大にお祝いするのにぴったりです。

クリスタル・ロータスでは、外せない人気メニューとして、ディズニー・フレンズの点心も提供されています☆

ディズニー点心は要予約です。

ダッフィー＆フレンズ セレブレーション・アフタヌーン・ティー

価格：HKD488

提供店舗：ワールド・オブ・カラー・レストラン（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

提供時間：毎日15:00〜17:30

「ダッフィー＆フレンズ」の可愛らしい世界観が満載のアフタヌーンティー。

それぞれのキャラクターをイメージしたスイーツは、食べるのがもったいないほどのかわいさ☆

セイボリーも充実しており、見た目も味も満足度の高い一品。

「ダッフィー＆フレンズ」ファンにはたまらない、夢のようなティータイムを過ごせます。

ファミリーフィースト

価格：HKD988

提供店舗：ワールド・オブ・カラー・レストラン（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

提供時間：毎日17:30〜22:30

4〜6名様以上で楽しめるお友達同士や家族連れにぴったりのボリューム満点メニュー。

20周年ピザは、多種多様なトッピングが一度に楽しめる豪華な一品。

グリルド・シャルキュトリーボードも付いており、肉も魚も野菜もバランス良く味わえます。

家族や友人との賑やかなディナーにぴったりで、パーティーのハイライトになること間違いなしです。

20種類のハーブ入り薬膳スープ

価格：HKD398

提供店舗：ドラゴン・ウィンド（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

提供時間：ディナー17:30〜22:30

20周年にあわせ、20種類のハーブや食材が使われており、美味しいだけではなく、体の中から健康になれるスープです。

コーヒーチョコレートタルトとベルガモット・キャラメルムース

価格：HKD78

提供店舗：チャート・ルーム・カフェ（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

提供日：週末＋香港の祝日のみ（2025年12月24日、31日を含む）

コーヒーとチョコレートの豊かな香りに、ベルガモットの爽やかさが加わった、大人のためのデザート。

食後のデザートや、午後のコーヒーブレイクに、特別な味わいを楽しめます。

特別ドリンクセット「Chee-Eers」

価格：2杯でHKD168

提供店舗：香港ディズニーランド・ホテル：ウォルト・カフェ＆グランド・サロン、ディズニー・エクスプロラーズ・ロッジ：ワールド・オブ・カラー・レストラン

提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬

ココナッツとミントの「Cheers」、ヨーグルトとブルーキュラソーの「Years」という、2種類のカラフルなドリンクが楽しめる華やかなドリンクセット「Chee-Eers」です。

大切な人と乾杯して、忘れられない思い出を作りましょう☆

香港ディズニーランド・リゾートの開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」。

限定フード＆ドリンクでより思い出に残るパーク体験を楽しんでくださいね！

［PR］提供元：香港ディズニーランド・リゾート

20周年イベントページ

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/pages/20th-anniversary/

ダイニングの予約はこちら

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/book/general-dine

ホテル: お得な2連泊30%offレート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/two-nights-plus-offer/

パークチケット: ノンストップ・2デー・ファン・チケット

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/

