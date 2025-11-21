限定パーティーフード＆ドリンクを徹底紹介！香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」
香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」を開催中！
新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されています☆
今回は、限定フード＆ドリンクをまとめて徹底紹介します。
香港ディズニーランドでは、パーク開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」を開催中！
このアニバーサリー期間中、フォトジェニックなだけじゃない、味も見た目も大満足な限定パーティーメニューがパークやホテルでたくさん登場！
キャラクターモチーフのスイーツやお友達とみんなで楽しめるパーティーメニューまで絶対試したいものばかりです☆
ミッキー＆フレンズ ジャイアント・アイスクリーム・サンデー
価格：HKD688（マジック・アクセス・メンバー特別価格：HKD588）
提供店舗：メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
4〜6人でシェアできる、まさにパーティーの主役のジャイアントパフェ！
色とりどりのデコレーションと、綿菓子やパンナコッタ、チーズケーキまで層になった夢のような構成です。
豊富なアイスクリームフレーバーが楽しめるのも嬉しいポイント。
家族やお友達と、20周年を祝う最高のデザート体験を満喫できます☆
20周年パーティー・シャンパン・フルート
提供店舗：メインストリート・コーナー・カフェ、エクスプローラーズ・クラブ・レストラン、スターライナー・ダイナー、コメット・カフェ、クロパンズ・フェスティバル・オブ・フーズ、ロイヤル・バンケット・ホール、リバービュー・カフェ
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬（※在庫がなくなり次第終了）
20周年デザインで、パークでの特別な思い出作りにぴったりの20周年パーティーシャンパンフルート。
シャンパングラスはお土産にお持ち帰りいただけます。
モエ・エ・シャンドン付きのオプションは、大人ならではの贅沢なひとときを演出してくれます。
パーティー・ストロベリー＆チョコレート・カップケーキ
価格：HKD58
提供店舗：メインストリート・マーケット、NRGポッド、スモールワールド・アイスクリーム、ファンタジーランドのアウトドア・ベンダー・カート、ジェシーズ・スナック・ラウンドアップ、ラッキー・ナゲット・サルーン
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
ストロベリーとチョコレートの組み合わせが絶妙な定番の美味しさ。
パーク内の様々な場所で購入できるので、小腹が空いた時や、ちょっとした休憩に気軽に立ち寄って楽しめます☆
グリッツ＆グラマー・コットンキャンディ
価格：HKD65
提供店舗：スタジアム・ベンディングカート、ポップコーンカート、アウトドア・ベンディングカート
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
20周年ポップコーンスクープ
価格：HKD45
提供店舗：ポップコーンカート
ミッキー＆フレンズ キャラメル＆バナナ味ポップコーン
提供期間：2025年6月28日〜2025年12月31日
パーク内の全ポップコーンカートで提供される20周年限定ポップコーン。
新しい2層構造のデザインが特徴。
ドライフルーツが入っていて食感も楽しめます。
パーク散策のお供に、限定ポップコーンはおすすめのメニューです☆
ダッフィー＆フレンズ パーティー・ポップコーン・バケット
価格：HKD280
提供店舗：ポップコーン・カート、メインストリート・マーケット
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬※在庫がなくなり次第終了
上部にライトが付いていて、「ダッフィー」のクリップも付属しているポップコーンバケット。
折りたたみ可能で持ち運びにも便利なので、パークを訪れた記念に、かわいらしい「ダッフィー＆フレンズ」のバケットはおすすめ！
パーティー気分を満喫できます。
ミッキー＆フレンズ パーティー・タンブラー
価格：HKD120
提供店舗：アウトドア・ベンディング・カート
提供期間：2025年6月28日〜2025年12月31日※在庫がなくなり次第終了
「ミッキー＆フレンズ」がデザインされたパーティー仕様のタンブラー。
ドリンク1本付きです。
お気に入りのボトルドリンクを入れて、パーク散策をより楽しく、エコフレンドリーに過ごすことができます。
暗いところでは、光るギミック付き。
実用的なだけでなく、コレクターアイテムとしてもおすすめです☆
ダッフィー＆フレンズ フィエスタ・ドーナツ
価格：各HKD55
提供店舗：メインストリート・ベーカリー
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
「ダッフィー＆フレンズ」がテーマのかわいらしいドーナツ。
見た目も華やかで、思わず写真を撮りたくなるメニューです☆
クリスピー・クリーム・パフ
価格：2個でHKD60
提供店舗：メインストリート・ベーカリー
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
サクサクの食感が楽しいクリスピーなクリームパフ。
食べ比べもおすすめです！
ダッフィー キャラメル・ミルフィーユ
価格：HKD68
提供店舗：メインストリート・ベーカリー
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
「ダッフィー」がデザインされた、キャラメル味のミルフィーユ。
見た目もかわいいパッケージ入りです。
ステラ・ルー タロイモ・ミルフィーユ
価格：HKD68
提供店舗：メインストリート・ベーカリー
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
「ステラ・ルー」がテーマのタロイモ味のミルフィーユ。
優しい甘さが特徴です。
ダッフィー＆フレンズ ソーダ
価格：各HKD68
提供店舗：メインストリート・ベーカリー
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
「クッキー・アン」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「リーナ・ベル」をイメージした、カラフルで爽やかなソーダドリンク。
それぞれのキャラクターに合わせたフレーバーで、選ぶのも楽しい☆
ロイヤル・パーティー・ファミリー・フィースト
価格：HKD588（マジック・アクセス・メンバー特別価格：HKD538）
提供店舗：ロイヤル・バンケット・ホール
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
ご家族やお友達同士などで楽しめる豪華なファミリーフィースト！
ジューシーなローストチキンとBBQポークリブは、ボリューム満点で20周年の思い出に残る豪華な食事が楽しめます。
パークでの特別な一日を、みんなで美味しい料理を囲んで締めくくるのに最適なメニューです。
20周年「中華美食」ディナーメニュー（香港ディズニーランド・ホテル内）
価格：HKD638
提供店舗：クリスタル・ロータス（香港ディズニーランド・ホテル内）
提供期間：2025年6月28日〜2026年1月3日
数々の受賞歴を持つ本格的な料理の数々が楽しめる20周年ならではの特別な中華コース。
金魚の形をした餃子や、「プーさん」をモチーフにしたデザートなど、ディズニーらしさも満載☆
特別な夜に、家族や友人と本格中華を囲んで、20周年を盛大にお祝いするのにぴったりです。
クリスタル・ロータスでは、外せない人気メニューとして、ディズニー・フレンズの点心も提供されています☆
ディズニー点心は要予約です。
ダッフィー＆フレンズ セレブレーション・アフタヌーン・ティー
価格：HKD488
提供店舗：ワールド・オブ・カラー・レストラン（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
提供時間：毎日15:00〜17:30
「ダッフィー＆フレンズ」の可愛らしい世界観が満載のアフタヌーンティー。
それぞれのキャラクターをイメージしたスイーツは、食べるのがもったいないほどのかわいさ☆
セイボリーも充実しており、見た目も味も満足度の高い一品。
「ダッフィー＆フレンズ」ファンにはたまらない、夢のようなティータイムを過ごせます。
ファミリーフィースト
価格：HKD988
提供店舗：ワールド・オブ・カラー・レストラン（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
提供時間：毎日17:30〜22:30
4〜6名様以上で楽しめるお友達同士や家族連れにぴったりのボリューム満点メニュー。
20周年ピザは、多種多様なトッピングが一度に楽しめる豪華な一品。
グリルド・シャルキュトリーボードも付いており、肉も魚も野菜もバランス良く味わえます。
家族や友人との賑やかなディナーにぴったりで、パーティーのハイライトになること間違いなしです。
20種類のハーブ入り薬膳スープ
価格：HKD398
提供店舗：ドラゴン・ウィンド（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
提供時間：ディナー17:30〜22:30
20周年にあわせ、20種類のハーブや食材が使われており、美味しいだけではなく、体の中から健康になれるスープです。
コーヒーチョコレートタルトとベルガモット・キャラメルムース
価格：HKD78
提供店舗：チャート・ルーム・カフェ（ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ内）
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
提供日：週末＋香港の祝日のみ（2025年12月24日、31日を含む）
コーヒーとチョコレートの豊かな香りに、ベルガモットの爽やかさが加わった、大人のためのデザート。
食後のデザートや、午後のコーヒーブレイクに、特別な味わいを楽しめます。
特別ドリンクセット「Chee-Eers」
価格：2杯でHKD168
提供店舗：香港ディズニーランド・ホテル：ウォルト・カフェ＆グランド・サロン、ディズニー・エクスプロラーズ・ロッジ：ワールド・オブ・カラー・レストラン
提供期間：2025年6月28日〜2026年6月中旬
ココナッツとミントの「Cheers」、ヨーグルトとブルーキュラソーの「Years」という、2種類のカラフルなドリンクが楽しめる華やかなドリンクセット「Chee-Eers」です。
大切な人と乾杯して、忘れられない思い出を作りましょう☆
香港ディズニーランド・リゾートの開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」。
限定フード＆ドリンクでより思い出に残るパーク体験を楽しんでくださいね！
［PR］提供元：香港ディズニーランド・リゾート
20周年イベントページ
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/pages/20th-anniversary/
ダイニングの予約はこちら
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/book/general-dine
ホテル: お得な2連泊30%offレート
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/two-nights-plus-offer/
パークチケット: ノンストップ・2デー・ファン・チケット
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/
