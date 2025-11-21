SPYAIR、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念でTVシリーズ第2期1st OPテーマ「RAGE OF DUST」をセルフカバー！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2015年10月の放送開始から今年で10周年を迎えた『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』。

現在劇場にて上映中の、特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』 ／同時上映『鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間(まくあい)の楔(くさび)」ほか、数々の周年記念プロジェクトで話題を呼んでいる中、SPYAIRが手掛けたTVシリーズ第2期1st OPテーマ「RAGE OF DUST」のセルフカバー「RAGE OF DUST - New Version -」がデジタルリリースとなった。

ジャケットのアートワークは2016年のオリジナルリリース時に描き下ろされたイラストをニューバージョン用にリメイクしたもの。

来年2月には、立川ステージガーデンで開催される10周年のフィナーレを飾るスペシャルイベント「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」にも出演が決定している。「RAGE OF DUST - New Version -」と共に鉄血10周年の祝祭に期待してほしい。

夏から秋にかけて、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での数々の大型イベントにも出演し、大きな話題を呼んでいる彼ら。2026年には2月の鉄血10周年フィナーレイベント「鉄華の祝祭」への出演を経て、全国ワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。結成20年・デビュー15年を迎えたSPYAIRの今後の動きにも注目してほしい。

●リリース情報

SPYAIR

「RAGE OF DUST - New Version -」

配信リンクはこちら

https://spyair.lnk.to/INZ3lg

●ライブ情報

『SPYAIR TOUR 2026』

2/14 (土) Yokohama Bay Hall

2/21 (土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2/22 (日) 広島CLUB QUATTRO

2/28 (土) 金沢Eight Hall

3/1 (日) 新潟LOTS

3/7(土) 松山WstudioRED

3/8(日) 高松MONSTER

※ホールツアーは後日発表

●イベント情報

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」

2026年2月15日(日)

＜昼公演＞開場 12:30／開演 13:30

＜夜公演＞開場 17:00／開演 18:00

出演（敬称略）：

＜キャスト＞

河西健吾（三日月・オーガス役）／細谷佳正（オルガ・イツカ役）／花江夏樹（ビスケット・グリフォン役）

たくみ靖明（昭弘・アルトランド役）／村田太志（ノルバ・シノ役）

寺崎裕香（クーデリア・藍那・バーンスタイン役）／金元寿子（アトラ・ミクスタ役）

櫻井孝宏（マクギリス・ファリド役）／松風雅也（ガエリオ・ボードウィン役）

＜アーティスト＞

横山克（音楽）／SPYAIR（第2期 1stオープニングテーマ）

※出演者は予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

チケット料金：全席指定 12,000円（税込）※未就学児入場不可

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年のフィナーレを飾る、TVシリーズを彩ったキャスト総勢9名が一堂に会するスペシャルイベント。出演キャストによる10周年ならではのトークや、臨場感あふれる生アフレコに加え、アーティストによる音楽ライブなど、この日限りの特別なステージをお届けいたします。

＜SPYAIRプロフィール＞

YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar & Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。

2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー以降、積極的なリリースと圧倒的なライブパフォーマンスで人気を集める。

2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。

2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破した。

最新作はボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」。

9月には2日間にわたり山梨県・河口湖ステラシアターにて恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』を開催。秋からはアジア、シンガポールほか国内外でのイベント出演を経て、2026年の全国ツアーを開催する。

