◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）

関脇・安青錦は西前頭４枚目・欧勝馬を浴びせ倒しで下して２敗を死守した。

＊ ＊ ＊ ＊

欧勝馬との一番。周囲の目には安青錦の動きが硬かったと映ったかもしれないが、私には慎重に料理したと見えた。欧勝馬は手取り相撲。体をぶつけて突っ込むタイプではなく、小手先で引いたり、いなしたりする力士。慌てると墓穴を掘るケースもあるかなと思ったが、安全策で乗り切った。左を取って頭を付け、出し投げで浴びせ倒した。

１３日目はいよいよ大の里との一番が組まれた。ポイントは立ち合いに尽きる。過去の２番は横綱に根こそぎ持っていかれた。立ち合いでいかに低く鋭く当たれるか。実は安青錦にはお尻を引き気味に立ち合う癖がある。受けることはできても圧倒することはできない。そこが１１日目に対戦した義ノ富士との違い。いつもの立ち合いだと間違いなく大の里に飛ばされる。

大関昇進に向けて星の計算をするのは外野席に任せればいい。安青錦には目の前の一番に集中してほしい。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）