阪神の高橋遥人投手（３０）が２０日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２５００万円から５００万増の３０００万円でサインした。昨秋に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受け、今季７月１５日に復帰後は８試合に先発して３勝１敗、防御率２・２８。来季は開幕からのシーズン完走を目標に掲げ、先発陣の“アニキ”となることを誓った。（金額は推定）

３０歳の自覚だ。高橋がリハビリ組を抜けるのは２０年オフ以来。「入団してからずっと誰かの背中を追っている。誰かの後ろにいて、全然背中では引っ張れていないので。そういう年齢でもあるし、プレーとかで引っ張っていけるようにしたい」。プロ９年目の来季へ、真剣な表情で理想像を語った。

プロ２年目から先発ローテ入りを果たし、青柳、西勇、秋山の背中を追いかけた。２２年から度重なる手術を受けた後も、島本らリハビリする先輩の姿を見て乗り越えてきた。今季は「自分より年下の村上とか才木、伊藤将、大竹がずっと引っ張ってくれていた」。完全復活した今度こそ、自分の番だ。

そのためにも「追いつきたいし、追い越したい」と２桁登板していた１９、２０年の球質を超える必要があると話す。オフはコンディションを整え、パワーやスピードに注力。「食い込めるように、競争に入っていけるように」。開幕からチームをけん引し、最後まで走り切る。