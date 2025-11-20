＜いい嫁、やめます！＞気持ちに変化「自分の意見をハッキリ言おう！」【第7話まんが：アキの気持ち】
私アキ（33）と息子のユウリ（6）が義母の孫差別で傷ついたことと、義妹のカンナ（34）さんが私を便利に扱っていることにも嫌気がさしたのです。そのことを旦那のサトシ（37）が義母とカンナさんに伝えました。私はこのままいい嫁キャンペーンを終わらせ、疎遠の覚悟で2人の連絡や訪問を拒絶していたのですが……。2人は謝罪に来てくれたのです。孫差別をしたつもりはなく、気が利かなくて申し訳ないと謝る義母に、私も考えることがありました。
義母もカンナさんも悪気はなく、甘えだったと言って、いままでのことを謝罪してくれました。
私は、無理をしていい顔をして対応してきたこと、これからは今までのようになんでも言うことを聞くいい嫁でいられないと思ったので距離をとったほうがいいという判断だったことを伝えました。
私は今までの人間関係「終わりだ」と思えば勝手に今回のように終わらせてきました。先方に対して謝罪する機会も、話し合う機会も与えずに……。でも、そうか。こうやってぶつかっていくのが家族なのかもしれません。
今までの人生、私は勝手に相手によく思われたくて偽った自分で接して、疲れたら疎遠にすることを繰り返したと思います。よく思われたくて偽ったのは自分なのに……。
今回もそうなると思っていましたが、義母たちが私を引き留めて謝罪をしてくれたことで、少し絆が深くなったように思います。
今後は、よく思われなくてもいいから、自分の意見をはっきり言おうと思っています。
それが自分のためにも、まわりの人のためにもなるのだと理解したから。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
