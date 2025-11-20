¡Ú11/23¤Þ¤Ç¡ª¡ÛÂçÁêËÐ¡¦¶å½£¾ì½ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Îà¤ªÊÛÅöá¤Ë1.8Ëü¿Í¶½Ê³¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×
2025Ç¯11·î23Æü¤Þ¤ÇÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¡¦¶å½£¾ì½ê¡£»Ä¤¹¤È¤³¤í¿ôÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×Àï¤À¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û96.5Ëü²óÉ½¼¨¤ÎàÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¸ÂÄê¤Î¤ªÊÛÅöá¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤Êº£¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤à¤ªÊÛÅöá¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î16Æü¡¢¤ªÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæ±û¸®¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡...
¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡...
¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¡...¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤ª·ë¤ÓÊÛÅö¡×¤À¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤È¡¢ÇòÊÆ¤ÈÃã¿§¤¤¤ªÊÆ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬2¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤ÂÝ¤äÇß´³¤·¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡£......¤¢¤ì¤Ã¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¡¢à¤Þ¤ï¤·á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¡¢¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ê¤Î¡ª¡©¤«¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï17Æü¡¢¤³¤Î¡Ö¤ª·ë¤ÓÊÛÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ±û¸®¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤ò¡×
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»ù¶ÌÎ´Æó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª·ë¤ÓÊÛÅö¡×¤Ï2021Ç¯¤«¤é¡¢ËèÇ¯11·î¤ÎÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê²ñ¾ì¤È¡¢Ãæ±û¸®ËÜ¼ÒÈÎÇä½ê¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2021Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê¤¢¤±¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢ÂçÁêËÐÇäÅ¹´îµ×²È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤í¤¦¤Èºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ù¶Ì¤µ¤ó¡Ë
2¼ï¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇòÊÆ¤È¤«¤·¤ï¤´ÈÓ¡£
¤«¤·¤ï¤´ÈÓ¤Ï¡¢Ãæ±û¸®¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤«¤·¤ï¤á¤·¡×¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤«¤·¤ï¤È·Ü¥¬¥é¤òÄ¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¤È¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤ÇÌ£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤À¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤ª·ë¤ÓÊÛÅö¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¶å½£¾ì½ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ç¤·¤¿?¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÂô»³¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ²Ä°¦¤¤¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤âÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Î´ü´Ö°Ê³°¤Ë¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶å½£¾ì½êÊÄËë¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª