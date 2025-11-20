元教師が明かす「ボッチの生徒」への本音。クラスでの孤立を放置できない教育現場の知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教師のすぎやま氏が「ボッチの生徒のこと…こう思ってます #元教師 #先生 #教師の本音」と題した動画を公開。学校で一人でいる生徒、いわゆる「ボッチ」について、教師がどのような視点で見ているのか、その本音を語った。
動画でまず、すぎやま氏は教師がボッチの生徒を「やっぱ気になるよね」と認めつつも、「別にボッチが悪いわけじゃない」と断言する。自身も知らない人と話すのが苦手で友人も少ないと明かし、一人でいること自体を問題視しているわけではないと強調した。しかし、教育者としては「クラスで孤立しちゃう子とか、周りと上手く馴染めない生徒」がいると、やはり気にかかるという。その背景には、本人は話したいのに話せない、あるいは「仲間外れにされちゃってる」といった、本人の意思に反する状況に置かれている可能性があるからだと説明した。
そのため、教師はそうした生徒の様子を気にかけたり、個人面談の際にさりげなく状況を聞いたりすることがあると明かす。さらに、すぎやま氏は学校の重要な役割について「知らない人と上手くやっていくスキルを身につける場所」であると力説。グループ活動などを嫌がる生徒もいるかもしれないが、社会に出れば同様の場面は必ず訪れるため、その練習として「そん時だけでも上手くやってほしい」と呼びかけた。
自身の経験談として、勉強会で「隣イケメンだといいな」と思っていたら、全くタイプではない男性が座ったものの、会話を盛り上げて上手く乗り切ったというエピソードを披露。学校生活は、将来社会で求められる対人スキルを養うための重要な期間であると示唆し、動画を締めくくった。
