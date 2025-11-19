【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】「グーパンチ」で挨拶（実際の映像）

U-17ワールドカップのキックオフ直前にまさかの光景が広がり、物議を醸している。

日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本代表は北朝鮮代表と対戦。両国の国歌斉唱を終え、日本はキャプテンのGK村松秀司を先頭に歩き出して、まずは審判団とハイタッチを交わした。

続いて、健闘を讃え合うため北朝鮮の選手たちともハイタッチやグータッチを交わそうとしたが、相手側がまさかの行動。一部の北朝鮮選手たちが、グーで力強く拳を上から振り下ろしてきたのだ。

日本代表は冷静さを失わなかった

この前代未聞の一部始終は中継映像にしっかりと映っており、SNSでは「北朝鮮のグータッチ、怖いな…」「グータッチじゃなくて殴ってるに近い」「FIFAに抗議を」「没収試合レベル」「スポーツマンシップの欠片もない…」「反スポーツ的行為でイエローカード」「マジでひどい…」「試合前からレッドカード級」「上から殴ってる」「これは大問題」「なぜグーパンチ？」「リスペクト精神が欠けている」など非難の声が殺到している。

そんな中でも日本の選手たちは冷静さを失わず、4分にFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）の美しいヘディングシュートで先制。67分に追いつかれたが粘り強く戦って90分を1−1で終えると、PK戦を5―4で制して北朝鮮を撃破する。14年ぶりに日本史上最高位タイとなるベスト8進出を決めた。なお、11月21日の準々決勝ではオーストリア代表と対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

