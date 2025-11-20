サッカーU-17ワールドカップ（W杯）北朝鮮代表の非常識な「挑発行為」が、インターネット上で批判を受けている。 「ハイタッチの代わりにパンチ」 W杯決勝トーナメント2回戦が2025年11月19日、カタールで行われ、日本代表が北朝鮮代表を下しベスト８進出を決めた。 前半4分に日本代表が先制し、前半を1−0で折り返した。後半に入ると北朝鮮代表がプレッシャーを強め、22分に同点ゴールを許した。 試合は90分で決着がつかずPK戦へ