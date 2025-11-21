サッカーU-17日本代表と対戦した北朝鮮【写真：アフロ】THE ANSWER

「世界で最もぎこちない握手」U-17W杯で北朝鮮が日本に衝撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 19日のU-17W杯で、日本代表は北朝鮮代表と対戦し5-4で勝利した
  • 試合前、北朝鮮の選手が日本の選手に拳を振り上げ威嚇する場面があった
  • スペイン紙は「握手にさえも数十年にわたる緊張が」と伝えている
