【ロンドン＝横堀裕也】英国のダン・ジャービス安全保障担当閣外相は１８日、議会で演説し、「中国が議会や政府の機密情報にアクセスできる個人に近付こうと動いている」と述べ、議員らに警戒を呼びかけた。

中国による政治介入とスパイ活動に対抗するための「行動計画」を策定したことも発表した。

ジャービス氏は、英情報機関・国家保安部（ＭＩ５）が１８日、議会関係者に向けて中国のスパイ活動に関する警戒情報を発したことも明らかにした。複数の英メディアは、中国の情報機関・国家安全省とつながりのある２人が、ビジネス向けＳＮＳ「リンクトイン」を通じて議員らに接触を図っていたと報じていた。２人は女性の「ヘッドハンター」として、中国への協力者を獲得する活動に従事していたとされる。

こうしたスパイ疑惑を踏まえ、ジャービス氏は新たに策定した行動計画に沿い、選挙活動を巡る規制を強化する方針を表明した。選挙資金の提供を通じて中国のスパイが議員らに近付く手法を念頭に、監視を強める。議員や政府関係者への情報提供も積極的に行い、新たなガイドライン（指針）も作成する考えだ。

ジャービス氏は「英国の安全保障を脅かすような活動は許さない」と強調した。