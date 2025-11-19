¡Öº£½µ¾¡¤Æ¤¿¤éËÜÊª¡×8Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎºÇ½ªÀï¡¡Èª²¬Æà¼Ó¤Ï2°Ì¤¬2ÅÙ¤Î¡ÈÍ¥¾¡6.2²¯±ßÂç²ñ¡É¤Ø
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ18Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä8Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×60¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ½ªÀï¤Ë¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ª½ñ¤¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯12°Ì¤ËÊÆÄÌ»»7¾¡¡£2½µ´ÖÁ°¡¢ÆüÊÆ¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï2022Ç¯4·î°ÊÍè¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡Û¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡È¥ª¡¼¥À¡¼¡É¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª
TOTO¤Ç¤Ï°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÇ½ªÆü¤¬¡¢°Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Ë¡£3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤ÀÈª²¬¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎÊÑÂ§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿¹ÓÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢Èª²¬¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç·è¤á¤Æ¥Ñ¡¼¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï4Àï4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¡Ê¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡Ë¤Ï»îÎý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤ó¤À·Á¡£¡Öº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤³¤½¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¹â¤Î¼êÅÚ»º¤È¤È¤â¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2021Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤Ë2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¤È»ë³¦¤âÎÉ¹¥¤À¡£º£Ç¯¤Ï·îÍËÆü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¡¢²ÐÍËÆü¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë1.5¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¿ô¥Û¡¼¥ë¤Çµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¥³¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¡Ê¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤¦°ì»î¹ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×TOTO¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò²óÈò¤·¤¿¤¿¤á¡¢½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º4»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£54¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾å¤ÎÁª¼ê¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¸ü¤¤»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£4Æü´ÖÂç²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£º£½µ¾¡¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÊª¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï400Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ6²¯2200Ëü±ß¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÊÆÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡È±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¡¡¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡¡
ÆüËÜÀª¤Î²Ô¤®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡©¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡Û¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡È¥ª¡¼¥À¡¼¡É¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª
TOTO¤Ç¤Ï°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÇ½ªÆü¤¬¡¢°Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Ë¡£3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤ÀÈª²¬¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎÊÑÂ§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿¹ÓÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢Èª²¬¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç·è¤á¤Æ¥Ñ¡¼¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï4Àï4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¡Ê¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡Ë¤Ï»îÎý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤ó¤À·Á¡£¡Öº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤³¤½¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¹â¤Î¼êÅÚ»º¤È¤È¤â¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2021Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤Ë2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¤È»ë³¦¤âÎÉ¹¥¤À¡£º£Ç¯¤Ï·îÍËÆü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¡¢²ÐÍËÆü¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë1.5¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¿ô¥Û¡¼¥ë¤Çµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¥³¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¡Ê¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤¦°ì»î¹ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×TOTO¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò²óÈò¤·¤¿¤¿¤á¡¢½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º4»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£54¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾å¤ÎÁª¼ê¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¸ü¤¤»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£4Æü´ÖÂç²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£º£½µ¾¡¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÊª¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï400Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ6²¯2200Ëü±ß¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÊÆÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡È±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¡¡¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡¡
ÆüËÜÀª¤Î²Ô¤®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡©¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í