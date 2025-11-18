「何着たらいいか分からない」人へ！【niko and ...】40代ママ店員さんの「こなれコーデ」

そろそろ寒さが厳しくなる時期。何を着ればいいか迷う……。そんな大人女性は、【niko and ...（ニコアンド）】のオシャレ店員さんによる着こなしを真似してみて。今回は40代ママ店員のYARITAさんを参考に、こなれ感たっぷりな秋冬コーデをご紹介。シックなモノトーンコーデや旬のレイヤードスタイルなど、大人に似合うコーデをピックアップしました。

カジュアルさと大人っぽさを両立したモノトーンコーデ

シンプルなワンツーのマンネリを打破するなら、Tシャツのレイヤードスタイルに挑戦してみて。トレンド感のあるペプラムシルエットのTシャツを仕込むことで、コーデにさり気ないアクセントをプラスできそう。たっぷりとゆとりのあるセーターとカーブパンツも、こなれた雰囲気を醸し出します。シックなモノトーンカラーで統一すると、カジュアルながらも大人っぽい最旬スタイルに。

ベストのプラスワンで秋冬ムードを強調

スポーティーな雰囲気を醸し出すラガーワンピース。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるのはもちろん、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。フェイクファーのベストを投入すれば、一気にシーズンムード高まる装いに。ふんわりとした毛足の長い素材が、華やかな顔まわりを演出します。足元はクラシカルなレザー調のシューズで上品さをキープするのも、垢抜けのコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M