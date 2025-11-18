おうちにある調味料で簡単再現！憧れの「喫茶店のホットケーキ」レシピ

喫茶店のホットケーキをお家で再現

喫茶店で食べるホットケーキ、お家である調味料を入れることで作れるんです。今日はそんなホットケーキレシピをご紹介します。



粉類を混ぜる

薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖を混ぜます。





別のボウルで卵等を混ぜる

別のボウルに、卵、牛乳、みりんを入れて混ぜます。みりんを入れることでコクのある喫茶店風ホットケーキの味わいに！ 粉類と合わせてさっくり混ぜます。





生地を焼く

フライパンに生地を流し入れて弱火で焼きます。表面に気泡が出てくるまでじっくりと焼いていきます。





ひっくり返して焼く

ひっくり返して焼けばできあがり！





きれいに焼けて嬉しい！とつくれぽ400件超え

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「サクッとふわふわでおいしい！」「簡単にきれいに焼けました！」など、嬉しい声が400件以上も届いています。





たくさんのつくれぽが届いているホットケーキのレシピをご紹介しました。生地にみりんを加えて作るだけなので、すぐに真似できそうですね。バターとメープルシロップやはちみつをかけて食べれば、お腹も心も大満足しそうです。ぜひ、秋のお家時間に作ってみてください。