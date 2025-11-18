マウイ役はドウェイン・ジョンソン続投！ ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』

世界中で愛されるディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が、奇跡の実写映画化！

“海に選ばれた少女”モアナ役に18歳の新人キャサリン・ラガイアが大抜擢され、伝説の英雄「マウイ」役はアニメーション版でも声優を務めたドウェイン・ジョンソンが続投します。

2026年夏公開に向け、全世界待望の予告編とティザーポスターが解禁されました。

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』

公開日：2026年夏公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：トーマス・ケイル

製作：リン＝マニュエル・ミランダ

出演：キャサリン・ラガイア／ドウェイン・ジョンソン

『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に、愛する家族や世界を救うため、“海に選ばれた少女”モアナが伝説の英雄「マウイ」とともに想像を超える冒険を繰り広げる物語です。

2017年に公開されたアニメーション版は世界興収6億4千万ドルを超える大ヒットとなり、アカデミー賞(R)2部門にノミネートされました。

さらに2024年12月公開の『モアナと伝説の海2』は前作を上回る10億5千万ドルの超特大ヒットを記録するなど、今なお絶大な人気を誇るシリーズです。

予告編＆ティザーポスター解禁

今回解禁された予告編では、魂を揺さぶる名曲「How Far I’ll Go」にのせて、緑輝く美しいモトゥヌイ島や、幼き「モアナ」が初めて海と交わる様子が映し出されます。

「モアナ」に立ちはだかるココナッツの海賊「カカモラ」や、「モアナ」がかわいがるニワトリ「ヘイヘイ」の姿も見られ、お馴染みのキャラクターたちの登場がわかります。

さらに、伝説の英雄「マウイ」の象徴である“神の釣り針”から閃光が走り、虫や鷹へと変身する「マウイ」の後ろ姿も！

「私はモアナ」という力強いフレーズと、世界が注目するキャサリン・ラガイアの圧巻の歌声が、実写版への期待を一層高めます。

“海に選ばれた少女”「モアナ」の運命と冒険が、実写ならではの迫力あふれる映像と珠玉の音楽で壮大に描かれます。

2026年夏、壮大なファンタジー・アドベンチャーがついに幕を開けます！

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』の紹介でした。

