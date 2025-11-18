【今日の献立】2025年11月18日(火)「チキンとサツマイモのミルクカレー」
カレー粉から作る香り高いカレーを作ってみませんか？スパイスを使った副菜2種を添えて。
【主食】チキンとサツマイモのミルクカレー
隠し味に牛乳と白みそを使って、優しい味のさらっとしたカレーに仕上げました。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：910Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
鶏もも肉 1枚
＜下味＞
塩コショウ 少々
カレー粉 小さじ1
小麦粉 大さじ2
サラダ油 大さじ2
玉ネギ 1/2個
シメジ 1/2パック サツマイモ 1/2本 塩 少々
水 200ml
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
白みそ 大さじ1
カレー粉 大さじ1
塩 適量 牛乳 100~150ml
パセリ (みじん切り)適量
【下準備】鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉にからめる。
©Eレシピ
小麦粉を加えることで鶏肉の肉汁を閉じ込め、またカレーにトロミをつけます。
玉ネギはくし切りにする。シメジは石づきを取り、小房に分ける。サツマイモは皮ごとしっかり洗い、皮を付けたまま輪切りにして、水に放つ。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに半量のサラダ油を入れ、中火にかけて鶏もも肉を並べ、両面に焼き色が付く程度にサッと焼いたら取り出す。
©Eレシピ
2. 残りのサラダ油を入れ、玉ネギが透き通るまで炒め、シメジ、サツマイモを入れて炒め合わせ、塩少々を振る。油が回ったら水を入れ、蓋をして中火で煮る。
©Eレシピ
3. (2)がひと煮たちしたらアクを取り、サツマイモが柔らかくなるまで煮る。(1)で取り出した鶏もも肉と＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
白みそだけ、煮汁を少し取って溶かしてから鍋に加えると溶けやすいです。
4. ひと煮たちしたら火を弱め、5分程度煮て牛乳を加え、温める。ご飯を器によそってカレーをかけ、パセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】大根のディル風味マリネ
ディルウィードを少量振ると、彩りと爽やかな香りがプラス。料理のグレードがワンランクアップします。
©Eレシピ
調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：82Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）大根 6~7cm
塩 少々
＜マリネ液＞
オリーブ油 大さじ1
レモン汁 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
酢 大さじ1
ディルウィード (あれば)少々
塩 小さじ1/2
【下準備】大根は皮ごときれいに水洗いし、細いせん切りにする。塩少々を振って全体に混ぜ合わせ、しんなりさせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. (1)のボウルに大根をしっかり絞って入れ、混ぜ合わせる。冷蔵庫で冷やし、食べる前に器に盛る。
©Eレシピ
冷やす時間は調理時間に含まれません。
【副菜】なすを大量消費！子供にも人気の簡単チーズソテー by金丸 利恵さん
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：129Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ナス 3本 オリーブ油 大さじ1
塩 少々
ケチャップ 適量 ピザ用チーズ 20g
ガラムマサラ 少々
【下準備】ナスは厚さ3cmの輪切りにし、分量外の塩水に放ち、アクを抜く。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油を入れ、水気をきったナスを並べ、蓋をして中火にかける。途中ひっくり返し、柔らかくなるまで、蒸し焼きにする。
©Eレシピ
2. (1)のナスに塩少々を振り、ケチャップを少量絞る。ピザ用チーズをのせて蓋をし、チーズが溶けたら器に盛り、ガラムマサラを振る。
©Eレシピ