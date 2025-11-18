プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキンサツマイモのミルクカレー」 「大根のディル風味マリネ」 「なすを大量消費！子供にも人気の簡単チーズソテー by金丸 利恵さん」 の全3品。
カレー粉から作る香り高いカレーを作ってみませんか？スパイスを使った副菜2種を添えて。

【主食】チキンサツマイモのミルクカレー
隠し味に牛乳と白みそを使って、優しい味のさらっとしたカレーに仕上げました。

調理時間：30分
カロリー：910Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
鶏もも肉  1枚
＜下味＞
  塩コショウ  少々
  カレー粉  小さじ1
  小麦粉  大さじ2
サラダ油  大さじ2
玉ネギ  1/2個
シメジ  1/2パック サツマイモ  1/2本   塩  少々
水  200ml
調味料
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
  白みそ  大さじ1
  カレー粉  大さじ1
  塩  適量 牛乳  100~150ml
パセリ  (みじん切り)適量

【下準備】

鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉にからめる。

小麦粉を加えることで鶏肉の肉汁を閉じ込め、またカレーにトロミをつけます。
玉ネギはくし切りにする。シメジは石づきを取り、小房に分ける。サツマイモは皮ごとしっかり洗い、皮を付けたまま輪切りにして、水に放つ。

【作り方】

1. フライパンに半量のサラダ油を入れ、中火にかけて鶏もも肉を並べ、両面に焼き色が付く程度にサッと焼いたら取り出す。

2. 残りのサラダ油を入れ、玉ネギが透き通るまで炒め、シメジ、サツマイモを入れて炒め合わせ、塩少々を振る。油が回ったら水を入れ、蓋をして中火で煮る。

3. (2)がひと煮たちしたらアクを取り、サツマイモが柔らかくなるまで煮る。(1)で取り出した鶏もも肉と＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせる。

白みそだけ、煮汁を少し取って溶かしてから鍋に加えると溶けやすいです。
4. ひと煮たちしたら火を弱め、5分程度煮て牛乳を加え、温める。ご飯を器によそってカレーをかけ、パセリを散らす。

【副菜】大根のディル風味マリネ
ディルウィードを少量振ると、彩りと爽やかな香りがプラス。料理のグレードがワンランクアップします。

調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：82Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

大根  6~7cm
  塩  少々
＜マリネ液＞
  オリーブ油  大さじ1
  レモン汁  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  酢  大さじ1
  ディルウィード  (あれば)少々
  塩  小さじ1/2

【下準備】

大根は皮ごときれいに水洗いし、細いせん切りにする。塩少々を振って全体に混ぜ合わせ、しんなりさせる。

【作り方】

1. ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。

2. (1)のボウルに大根をしっかり絞って入れ、混ぜ合わせる。冷蔵庫で冷やし、食べる前に器に盛る。

冷やす時間は調理時間に含まれません。

【副菜】なすを大量消費！子供にも人気の簡単チーズソテー by金丸 利恵さん


調理時間：20分
カロリー：129Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ナス  3本 オリーブ油  大さじ1
塩  少々
ケチャップ  適量 ピザ用チーズ  20g
ガラムマサラ  少々

【下準備】

ナスは厚さ3cmの輪切りにし、分量外の塩水に放ち、アクを抜く。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を入れ、水気をきったナスを並べ、蓋をして中火にかける。途中ひっくり返し、柔らかくなるまで、蒸し焼きにする。

2. (1)のナスに塩少々を振り、ケチャップを少量絞る。ピザ用チーズをのせて蓋をし、チーズが溶けたら器に盛り、ガラムマサラを振る。

