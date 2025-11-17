気象予報士・松浦悠真「-36℃の寒気が北海道に！週前半は日本海側で大雪・暴風の恐れ」
YouTubeチャンネル「マニアック天気」で配信された『【週間解説】冬型で強い寒気が南下 日本海側は大雪注意』にて、気象予報士の松浦悠真氏が、11月17日発表の週刊予報を詳しく解説。今週は「かなり強い寒気が南下してきまして、日本海側の地域では大雪となるところが出てきそう」と述べ、日本列島に迫るの寒波の影響を警戒した。
松浦氏は「北海道にはこの-36℃が入っていきそうなんですよね」と指摘し、500hPa-36℃という大雪の目安となる強烈な寒気が北海道まで流れ込み、週の半ばまで北日本・山沿いの地域が中心となり、広範囲で雪や大雨・暴風に警戒が必要であるとの見通しを示した。さらに「日本列島真ん中にあるので、下層の寒気としては-6℃が東北付近までは南下してきます」と、東北や東日本の山沿いにも雪の目安となる寒気が南下することを強調。
週間の動きについては「高気圧が移動性になって日本付近を進んでいきますので、週の前半を中心にこの冬型が強まって、大雪に注意警戒が必要」とし、特に18日明け方まで北海道・東北北部の暴風、大雪警報級現象への警戒を呼びかけた。「青森県についておりますので、雪の降り方には十分にお気を付けください」と具体的な注意喚起も行った。
気温については、「西日本から東日本でも、日中の最高気温でも15度を下回るというところも出てきまして、初冬の寒さになっていきそう」としつつ、週後半には気温の上昇もあると指摘。しかし「この気温のアップダウンというところも大きいのが特徴になってきます」と、気温差からくる体調管理の重要性を伝えた。
また、北陸や岐阜などの山沿いでは、雪とともに「大雨の恐れもあります」「雷を伴って雨足が強まる」と不安定な天候への備えもあわせて呼びかけた。「路面の凍結や交通障害、土砂災害に注意警戒が必要となってきます」と松浦氏は重ねて警告。
動画の締めくくりには「今週は強い寒気が南下してきますので、日本海側の地域では雪の降り方に十分に注意をしてください」「マニアック天気では毎週月曜日は週刊解説として、今週、その週の天候の流れというのを特徴をお伝えしております」と述べ、最新情報へのアップデートと体調管理の徹底を呼びかけた。
