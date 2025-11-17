繰り上げ返済の賢い活用術とは？（写真：umaruchan4678／Shutterstock.com）

住宅ローンは毎月通常通り返済するだけではなく、元金の一部を繰り上げて返済する「繰り上げ返済」が可能だ。完済までの期間を短縮したり、毎月の返済額を少なくしたりできる。住宅ジャーナリストの山下和之氏が、繰り上げ返済の基本的な仕組みから、完済までの「総返済額」を少なくできる活用法までアドバイスする。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

「期間短縮型」と「返済額軽減型」の違い

住宅ローンの繰り上げ返済には、毎月の返済額を変えずに、残りの返済期間を短縮する「期間短縮型」と、残りの返済期間を変えずに毎月の返済額を少なくする「返済額軽減型」がある。そのイメージは下の図にある通りだ。

どちらも総返済額を少なくする効果があるが、「期間短縮型」の方がその効果が大きい。しかも「期間短縮型」は、左図の濃淡オレンジ部分の返済期間をカットし、予定より早く返済を終えることができる安心感があるため、「返済額軽減型」より「期間短縮型」を利用する人が多くなっている。

ただ、さまざまな事情から毎月の返済が予想以上に厳しいという場合には、「返済額軽減型」で毎月返済額を少なくすれば楽になる。それぞれの事情に合わせて活用できるわけだ。

では、繰り上げ返済でどれくらい返済額を少なくできるのだろうか。

繰り上げ返済でローン残高をどこまで減らせるのか

例えば、借入額5000万円、金利1.0％、35年元利均等・ボーナス返済なしの毎月返済額は14万1142円で、繰り上げ返済しないときの完済までの総返済額は5927万9640円になる。

それが、返済開始から3年後に「期間短縮型」で100万円繰り上げ返済すると、毎月返済額は14万1142円で変わらないものの、残りの返済期間が32年から31年3カ月に、9カ月分短くなる。残りの返済回数は375回に短縮されるが、完済までの総返済額はこうなる。

【当初3年間の36回】14万1142円×36＝508万1112円

【残り375回】14万1142円×375＝5292万8250円

●合計5800万9362円

繰り上げ返済しない場合に比べると、総返済額は約127万円少なくなる。繰り上げ返済する100万円を差し引くと、完済までの総返済額は約27万円減少する。つまり、100万円の支払いで約27万円のメリットが見込めるわけだ。

一方、「返済額軽減型」では、次回からの返済額が13万8092円と3050円少なくできるため、物価高騰時代には安心だ。残りの返済期間は12年、384回で変わらないので、完済までの総返済額は、次のようになる。

【当初3年間の36回】14万1142円×36＝508万1112円

【残り384回】13万8092円×384＝5302万7328円

●合計5810万8440円

繰り上げ返済しない場合と比べると、117万円ほど少なくなる。繰り上げ返済する100万円を差し引くと、得する金額は約17万円だが、「期間短縮型」の約27万円よりは少なくなってしまう。

元金や繰り上げ返済する金額が多くなればその差はもっと大きくなるので、毎月の返済に問題がないのであれば、「期間短縮型」を利用する方が得策だ。

残債が減ればローン控除額が減ってしまうデメリットも

繰り上げ返済のメリットは、総返済額を少なくできるほか、「期間短縮型」なら当初の予定より早く完済できるので、ライフステージの変化に対応しやすくなる。

例えば、子どもの教育費負担が増加する時期までに返済を終えたり、返済額を少なくしたりできる。また、老後への備えも早くから始められるため、ゆとりをもって生活できる。

ただし注意が必要なのは、メリットの大きい「期間短縮型」で繰り上げ返済すると、ローン残高が減少するので、ローン減税の適用を受けている人は、その分翌年からの控除額が減ってしまうデメリットが発生するという点だ。

2025年のローン控除制度では控除率は0.7％なので、ローン控除の対象になるローン残高が3000万円なら、控除額はその0.7％の21万円となる。

しかし、繰り上げ返済によってローン残高が2900万円に減ると、控除額も20.3万円に減少してしまう。控除期間は13年（中古住宅は10年）で、残りの期間が長いと影響が大きくなるので注意したい。

なお、控除対象となるローン残高は、新築住宅を取得して2025年に入居した場合、子育て世帯などが長期優良住宅・低炭素住宅を取得したときには5000万円（一般世帯は4500万円）、ZEH＊注水準省エネ住宅は4500万円（一般世帯は3500万円）、省エネ基準適合住宅は4000万円（一般世帯は3000万円）などで、省エネ基準を満たせない住宅は減税の対象にならないので注意したい。

＊注：「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Net Zero Energy House）」の略で、住宅で使うエネルギーと創るエネルギーの収支を1年間でプラスマイナスゼロ以下にする住宅のこと

中古住宅は長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は3000万円、その他の住宅は2000万円となっている。

多めに借りて繰り上げ返済した方が「総返済額」が減少する

繰り上げ返済の効果をフルに活用するためには、住宅ローンの借入額を多くして、その多めに借りた分を繰り上げ返済すれば、結果的に完済までの総返済額を少なくできるという活用法がある。これから住宅ローンの利用を考えている人は知っておいたほうがいいだろう。

本来なら5000万円の借り入れを予定していたところを5500万円に増やし、増額した500万円を後に繰り上げ返済すれば、5000万円の借り入れで繰り上げしない場合と比べて完済までの総返済額が少なくなる可能性がある。

例えば、借入額5000万円を35年・元利均等・ボーナス返済なしで借りた場合、毎月の返済額は14万1142円で、繰り上げ返済しないとこれが35年間続くので、完済までの総返済額は約5928万円となる。

だが、借入額を5500万円に増やすと、毎月返済額は15万5257円に増えるが、3年後に「期間短縮型」で500万円繰り上げ返済すると、残りの返済期間は32年から28年5カ月に短縮される。

当初の3年間と、残りの28年5カ月の総返済額は約5853万円となるので、5000万円借りて繰り上げ返済しない場合と比べて、総返済額は75万円も少なくなる。

多めに借りた500万円は、早めに一括して繰り上げ返済するのが得策だが、手元にある程度現金を残しておきたいのであれば、何度かに分けて返済する手もある。その場合、手数料がかかる銀行だと効果が薄れることになりかねないので、事前に確認しておきたいところだ。

多額の繰り上げ返済で生活が苦しくなっては本末転倒

ただし、500万円を余分に借りるにはリスクがあることも忘れてはならない。

物件価格や年収などから、5000万円までしか借りられない場合があるだろうし、借りられたとしても、自己資金比率が低下することで、適用金利が高くなってしまう可能性もある。そうなると、かえって総返済額が増えてしまうケースも考えられる。あくまでも返済に余裕があることが大前提になる。

そうした問題さえクリアできれば、完済までの総返済額で得できるだけではなく、繰り上げ返済するまでの間500万円を手元に置いておける安心感がある。住宅ローンの返済が始まった当初は何かと生活が厳しくなりがちだが、手元に現金があれば、生活にゆとりが持てるだろう。

特に資金を利用する必要がなければ、500万円を運用すればお金を増やすこともできる。年利1％だと、3年後には約12万円、年利2％では約25万円、3％だと約37万円増える。しかも借入額が増えればローン控除額が多くなるメリットもある。

とはいえ、住宅価格が下落したときには、自己資金が少ないと担保割れになる可能性が高くなるし、運用益には課税されることも頭に入れておきたい。

いずれにしても、ローンの総返済額で大きなメリットが見込めるからと、無理やり繰り上げ返済するのはやめた方がいい。

手元には半年分程度の生活費を残しておくのが無難だ。人生何が起こるか分からない。病気、ケガのほか、リストラや失業などで収入が減ったり、なくなったりするリスクがないとは言えない。そうした不測の事態に備えて、万一のことがあっても半年程度は貯蓄を取り崩して生活していけるようにしておきたいところだ。

また、将来設計を明確にして、いつごろ、どれぐらいの資金が必要になり、その準備はできているかといったライフステージの変化も想定しておきたい。多額の繰り上げ返済をしたばかりに教育資金がなくなって、子どもたちの将来の希望を制限するような事態になっては本末転倒だ。

夫婦、家族でよく話し合い、どんなローンを組んでどう返済していくのがベストなのかをしっかりと計画した上で、マイホーム購入を検討していただきたい。

筆者：山下 和之