中国メディアの快科技によると、ベンチャーキャピタル界の重鎮であるマーク・アンドリーセン氏はこのほど、ビジネスインサイダーの記事を引用し、人工知能（AI）が大規模な失業を引き起こすという通説に異議を唱えた。同氏は、AIは生産性を大幅に向上させ、それが需要を押し上げ、大規模な雇用を生み出すことになるとし、この傾向を後押しする要因として、企業が過去数年間の過剰雇用および金利引き上げの影響から回復しつつあるこ