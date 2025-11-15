¡Öº£¤«¤é¤â¤¦µã¤¤½¤¦¡×King¡õPrince¤ÈNumber_i¤Î¡È¹ÈÇò¶¦±é¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡¡ÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÈÁ´°÷½¸¹ç¡É±é½Ð
11·î14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²ó ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ17ÁÈ¤Î¹ç·×37ÁÈ¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹ÈÁÈ¤ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤äºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¡¢ÇòÁÈ¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤äÉÛ»ÜÌÀ¡Ê77¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹ÈÇò¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2¤Ä¤Î½Ð±é¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏKing¡õPrince¤ÈNumber_i¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ç21Ç¯¤Ë´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê28¡Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¢郄¶¶³¤ÅÍ¡Ê26¡Ë¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Î5¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿King¡õPrince¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ç23Ç¯5·î¤Ë´ß¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯10·î¤Ë3¿Í¤¬·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤¬Number_i¤Ç¤¹¡£King¡õPrince¤ÈNumber_i¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ç24Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÆ±¤¸Âç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡È¶¦±é¡É¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
12·î¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025 Åß¤ÎFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¤ÏÂè1Ìë¤¬Number_i¡¢Âè2Ìë¤ËKing¡õPrince¤È¤ä¤Ï¤ê¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ°ã¤¦¤¿¤á¡¢¡Ô¶¦±éNG¤Ê¤Î¡©¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬X¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ÈÇò¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬Á´°÷Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âKing¡õPrince¤ÈNumber_i¤ÏÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºòÇ¯5·î¡¢¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËKing¡õPrince¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬¡ØNumber_i¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ï¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡Ù¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ØÂç¹¥¤¤Ê·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤¯¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤â¹ÈÇò¤Î¼ã¼ÔÎ¥¤ì¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢5¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
X¤Ç¤Ï
¡ÔNumber_i¡¢¹ÈÇò2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¢öº£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤â3¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¤è¢ö¤½¤·¤Æ¥¥ó¥×¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¤â¡¢º£¤«¤é¤â¤¦µã¤¤½¤¦¡Õ
¡Ô¥¥ó¥×¥ê¤ÈNumber_i¤¬¹ÈÇò¤ÇÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤ÎÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Çº£¤«¤éµã¤±¤ë¡Õ
¡ÔNumber_i¤È¥¥ó¥×¥ê¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¾å¤ÇÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯±Ç¤ë¤Ê¤ó¤Æ ¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡Õ
¤È¤¹¤Ç¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¤«º£¤«¤È¹ÈÇò¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£