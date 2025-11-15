¡ÖÍò½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÌ¾Á°¥Ê¥·¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ê¤¼¤«¡È¹¥°ÕÅª¤Ê¥ï¥±¡É
14Æü¡¢Âç³¢ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ17ÁÈ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è2ÁÈ¤Î¹ç·×39ÁÈ¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢aespa¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¡õTEAM¡¢M!LK¤È¤¤¤¦10ÁÈ¡£ºòÇ¯¤È¤Ï22ÁÈ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð¾ì¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ±Ìî¸»¡¢Æ£°æÉ÷¡¢»³ÆâØª²ð¡¢aiko¡¢Ý¯ºä46¡¢Superfly¤Ê¤É¤Î²áµî¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ÎÌ¾Á°¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ðº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÈÍò¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ç20Ç¯¤Î12·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯¤Î½Õ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß³èÆ°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î3Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
²áµî12²óÏ¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÍò¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡È°Õ³°¡É¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£X¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡£
¡Ô¤ä¤Ã¤¿¡¼!!¹ÈÇò¤ËÍò¤¤¤Ê¤¤¡Á¡Á¡Á5¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»þ´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡Á¡Á¡Á¡Á¡Õ
¡ÔÍò¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ÈÇò½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Õ
¡Ô¤è¤«¤Ã¤¿¹ÈÇò¤ËÍò¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤¯¤Æ¢ö¡Õ
¡ÔÍò¤¬¹ÈÇò¤Ëµï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡Õ
¡ÔÇ¯ËöÀ¸ÇÛ¿®¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡Ä¡ª¡©¡Õ
¡Ô¤Þ¤¡¤Ç¤âÍò¤µ¤ó¡¢¹ÈÇò½Ð¤ë¤è¤ê¤«¤ÏÇ¯ËöÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬´ò¤·¤¤¤«¤â¡Õ
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÍò¤Ï¹ÈÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î·Á¤Ç¸«¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Íò¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖNHK¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÍò¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢À©ºîÅý³ç¤«¤é¤Ï¡È´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¸ò¾Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡É¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÁÈ¤Ï¹ÈÁÈ¤ËÈæ¤Ù¤Æ3ÁÈ¾¯¤Ê¤¯¡¢¡È¶õ¤¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Ç09Ç¯¤ËÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤·¤Ç¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡É¤·¤¿Á°Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¤Ç¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¡ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍò¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿4Ç¯È¾¡¢¥½¥í³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¡È¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤é¤¯¡È¸½Ìò¡É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤«¡¢¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡ÈÂçÌî¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤¬Ç¯Ëö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÌî¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¹ÈÇò¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤µ¤¨¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð½Ð¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬½ª¤ï¤ëºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£