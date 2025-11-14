「インテリア・収納のヒントが満載」映画のプロに聞いた「面白くて参考にもなる」新作映画

「オシャレゴコロをくすぐる」隠れた名作・ニッチな新作

オシャレのインスピレーションをかき立てられる映画のワンシーンの数々を、実際にマネできそうなポイントとともにご紹介。なかでも映画通としても知られるヘアメイク・小澤麻衣さんやアパレル関係者、職業柄多くの作品にふれてきた映画関係会社の方から、ぜひオススメ作品を聞き込み調査。知る人ぞ知る良作から、これから公開予定の新作まで選りすぐりをピックアップ。







『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』（2025）

© 2025 TPS Productions, LLC. All Rights Reserved.



「憧れがつのる“本物”だけで構成された衣装」



「ポップで遊びゴコロに満ちたインテリアがとにかく目を引くウェス・アンダーソン監督作品。ユニークな配色や空間設計の映像美に加え、アクセサリーはカルティエ、バッグはプラダなどハイブランドに特注した衣装も必見です！」（映画宣伝会社）





INFORMATION

大規模なインフラ整備を計画する、大富豪のザ・ザ・コルダ。しかし資金難と陰謀に直面し、修道女見習いの娘リーズルと旅に出る。

配給：パルコ ユニバーサル映画 2025年９月19日（金）全国公開







『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』（2025）

© 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.



「こだわりが光るレストラン収納は必見」



「劇中インテリアの素晴らしさに、俳優たちも驚きを隠せなかった本作。主人公のレストランは、壁の高さに合わせて収納棚をとりつけ、狭い空間を活用するなどヒントが満載！並べる物のセンスで、見せる収納を完成させた好例です」（映画宣伝会社）





INFORMATION

かつては永遠を誓い合ったアイビーとテオ。しかし夫テオの失職が原因で2人の関係は命がけの夫婦喧嘩に発展する。

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン 2025年10月24日（金）全国公開







