「日本人なめんな」家賃を突然2.5倍にされた住人が激白、悪質中国系オーナーの“追い出し屋”行為は許せない
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
三崎優太氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『日本人なめんな』突然中国人が押しかけ家賃2.5倍にされたマンションの住人に闇の全貌を告発してもらいました。」と題した動画を公開。中国系企業がオーナーとなったマンションで横行する、悪質な家賃値上げと住民への嫌がらせの実態に迫った。
動画では、東京・板橋区にあるマンションの住民・鮫島氏が被害を告発。中国系企業にオーナーが交代した後、従来の家賃の約2.5倍となる月額19万円への一方的な値上げを要求されたという。住民側がこれを拒否すると、オーナー側は「部品が破損しており、現在運転ができない」と虚偽の理由でマンション唯一のエレベーターを28日間にわたって停止させる嫌がらせに発展した。
しかし、この横暴な手口に住民側も黙ってはいなかった。鮫島氏がエレベーターの管理会社に直接問い合わせたところ、「部品はあり、壊れてもいない」との回答を得て、オーナー側の嘘が発覚。この事態はメディアでも報じられ、社会問題へと発展した。不動産のプロとして同席した滝島氏は、こうした行為が既存の住民を追い出して物件の価値を上げる「追い出し」と呼ばれる手口であり、法的には許されない「自力救済」にあたると断じた。
三崎氏は「中国人の利益のために日本人が苦しむのはおかしい」と憤りをあらわにする。最終的に、メディアやSNSでの批判が大きくなった結果、オーナー側は値上げ要求を撤回。鮫島氏は戦いの動機を「『日本人なめんな』ってことですよ」と力強く語り、理不尽な要求に屈しない姿勢を示した。この問題は、外国人投資家による不動産トラブルの一端を浮き彫りにする形となった。
