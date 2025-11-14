大谷がインスタグラムで記念写真を公開

全米野球記者協会（BBWAA）が選出する最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で3年連続、4度目となる受賞を果たした。受賞発表を終え、大谷は自身のインスタグラムを更新。真美子夫人やデコピンとの記念写真などを公開した。

大谷は1本の動画と3枚の写真を公開。今季の活躍をまとめた動画のほか、真美子夫人や複数の関係者とともに写った記念写真、デコピンに“キス”する様子を捉えた写真などを投稿した。最後はキスした瞬間のデコピンのドアップ写真で締め括っている。

MVP受賞は米番組「MLBネットワーク」の生放送で発表。大谷はエンゼルス時代の2023年から3年連続4度目の受賞を果たした。放送に出演した大谷は真美子夫人とデコピンとともにその瞬間を見届けていた。

番組内で大谷は「非常に光栄ですし、ソト選手、シュワーバー選手ももちろん素晴らしいシーズンだったので。そういう素晴らしい選手と競えたことが本当によかったなと思っています」とコメントし、4度目のMVPに喜びの声を届けていた。（Full-Count編集部）