4回の受賞はボンズの7回に次ぐ歴代単独2位に

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で3年連続4度目となる受賞を果たした。4回の受賞はバリー・ボンズに次いで歴代単独2位の快挙となった。

番組に出演した大谷は、受賞の瞬間に真美子夫人、愛犬のデコピンと顔を寄せ合って喜んだ。「非常に光栄ですし、ソト、シュワーバー選手も素晴らしい選手。競い合えたことがよかった」と話した。

また歴史に名を刻んだ。ドジャース2年目の今季は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。2023年以来となる投手復帰も果たし、14試合で1勝1敗、防御率は2.87だった。昨年のMLB初となる「50-50」に続き、今季は名門ドジャースで二刀流としてプレーし、チームをリーグ優勝に導いた。

本塁打王争いはシュワーバーに敗れて3年連続とはならなかったものの、OPSはリーグ唯一の1台。投手もこなしながら、本塁打数は打者に専念した昨年を1本上回るキャリアハイでフィニッシュした。

大谷はエンゼルス時代の2021年に初のMVPに輝き、これで2023年から3年連続での受賞という偉業を成し遂げた。昨年3度目の受賞でマイク・トラウト、アレックス・ロドリゲス、アルバート・プホルスらと並んでいたが、今回の受賞で歴代単独2位となった。3年連続受賞はボンズ（2001年〜2004年）以来2人目で、両リーグで複数回受賞するのは初めてとなった。（Full-Count編集部）